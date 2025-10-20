Decisión salomónica de la FEB: MVP compartido por Jorgensen y Bombino

Espectacular acción de Paul Jorgensen contra el Palmer Mónica Arcay/FEB

La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha tomado una decisión salomónica a la hora de conceder el MVP de la cuarta jornada de la temporada regular, que comparten Paul Jorgensen, escolta estadounidense del Leyma Básquet Coruña, y Pedro Bombino, pívot cubano del Palma Bàsquet, ya que ambos ganaron sus respectivos partidos.

Jorgensen y Bombino acumularon 30 créditos de valoración por cabeza. El jugador del Leyma registró contra el Palmer Basket 22 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, recibió media decena de faltas y no perdió ningún balón en 27 minutos en pista.

El del Palma, por su parte, firmó 21 tantos, 4 rechaces, 6 pases de canasta, 1 robo, 2 tapones y recibió 3 faltas personales en casi 28 minutos de acción en el triunfo por 88-83 contra el CB Zamora.

El '2' de New Jersey y el '5' de Ciego de Ávila comparten cinco ideal de la semana con dos jugadores del Fuenlabrada, el base argentino Mateo Díaz (29 de valoración) y el alero Dani Manchón (28), y con el ala-pívot danés Kevin Larsen, del Alicante, que sumó 25 créditos.

Es el primer MVP compartido de Jorgensen, de los tres que atesora en la segunda categoría española.

El primero lo logró en la campaña 2019-20, como jugador del Palencia y Carles Marco como técnico, y el otro, con la camiseta del Fuenlabrada, la temporada pasada. Los tres registrando 30 créditos de valoración. Y sin perder un solo balón.

Tercer MVP semanal para Paul Jorgensen Más información