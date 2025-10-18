Un Básquet Coruña plagado de alternativas

Carlos Varela sube el balón contra Palmer Basket Javier Alborés

Carles Marco se encontró ayer con una difícil tesitura: hacer que se notaran lo menos posible las ausencias de Caio Pacheco y Yoanki Mencía. Para suplir al cubano lo tenía más fácil, con una amplia variedad de jugadores que podía ocupar la posición de cuatro. Sin embargo, para el base solo contaba con el relevo natural de Dídac Cuevas en el primer equipo.

La solución fácil hubiera sido pasar a Paul Jorgensen a la posición de ‘1’, algo que se dio durante algunos tramos del partido, pero el entrenador del Básquet Coruña decidió depositar su confianza en el joven Carlos Varela, jugador vinculado al Xiria carballés de Tercera FEB. El jugador andaluz no anotó, pero se fue hasta los trece minutos en pista y su entrenador no dudó en elogiar su trabajo en rueda de prensa, destacando su defensa a toda pista sobre Hollowell: “El día a día de Carlos es muy bueno y estoy contento de que pueda salir y aportar con los intangibles”, afirmó Marco. Varela defendió, jugó en equipo y se esforzó para firmar un buen partido.

También ayudó en la creación de juego un Paul Jorgensen que fue el jugador más destacado del encuentro con 30 de valoración a través de 22 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 5 faltas recibidas. El estadounidense es letal en el uno contra uno y cada día deja varias canastas dignas de un malabaristas que van directas a las más destacadas de la jornada.

Por dentro la sorpresa fue la presencia de Macachi Braz en el quinteto inicial. El angoleño empezó la pretemporada también como titular, pero fue perdiendo protagonismo con el inicio de la temporada regular de Primera FEB. Macachi se puso el mono de trabajo e hizo sobre la pista del Coliseum lo que mejor se le da: aportar energía, intensidad y defensa. El internacional por Angola fue el segundo jugador más valorado del Leyma en el partido con 16 créditos gracias a 10 puntos, 6 rebotes (3 ofensivos), 1 robo y 1 tapón.

“Con Macachi intentamos al principio que jugara en dos posiciones, luego pensamos en hacer jugar en concreto de 5. Hoy ha vuelto a jugar con Ily en la posición de 4 defendiendo a otros cuatros. El tío quiere y nos da mucha energía atrás”, dijo Carles Marco sobre Macachi en rueda de prensa.

El Leyma tiene una plantilla profunda, donde todos los jugadores son capaces de aportar en un momento dado. Así quedó demostrado ayer, cuando a pesar de los 22 puntos de Jorgensen, el Básquet Coruña consiguió una victoria coral en la que todos aportaron su granito de arena para que el Coliseum volviera a vibrar con el cuarto triunfo en cuatro jornadas de su equipo.