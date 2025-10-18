Los felices 125 del Básquet Coruña

Dídac Cuevas entra a canasta en el duelo ante el Palmer Javier Alborés

El Básquet Coruña retomó este viernes, contra el Palmer los enfrentamientos con rivales nuevos. El mallorquín, único novato en la Primera FEB 2025-26, es el equipo diferente número 125 a la que se ha medido en competición de carácter nacional.

No cuenta, por lo tanto, la temporada 2004-05, que el club herculino pasó en Primera Nacional al descender tras un error administrativo.

El mayor número de enemigos del Básquet Coruña lo ostenta la Liga EBA (actual Tercera FEB), con un total de 67, de ellos 19 gallegos.

En la segunda categoría, que la entidad naranja pisa este curso por décimo séptima vez, ha jugado contra 41 conjuntos distintos. El modesto Palmer tomó el relevó de otro conjunto balear, el CB Menorca, último antes del inicio de la presente campaña ante el que había debutado.

Con una docena está la LEB Bronce, competición que solo se disputó durante dos temporadas. En la primera de ellas, la 2007-08, el entonces llamado Básquet Coruña Atlántico se enfrentó a, entre otros, el filial del Real Madrid –con el NBA Bojan Bogdanovic en sus filas– y el desaparecido CB Ciudad de Vigo. De esos doce rivales, solamente ha vuelto a toparse con el Navarra, varias temporadas en LEB Oro.

La pasada campaña, la del debut en la Asociación de Clubes de Baloncesto, el Básquet Coruña estrenó ocho enemigos. Por este orden, Real Madrid, Gran Canaria, Unicaja Málaga, Zaragoza, Barça, Joventut, Baskonia y Valencia Basket.

Con dos circunstancias de gran mérito: tumbar en el Coliseum al conjunto merengue y al azulgrana; y una muy curiosa, ya que por primer vez jugó un partido oficial contra el Basket Zaragoza 2002, club al que, al final de la Liga LEB 2001-02, le vendió la plaza en la segunda categoría.

En las cuatro campañas que la entidad herculina pasó en la LEB Plata, entre 2008 y 2012, se midió a 17 equipos diferentes. A ocho de ellos volvería a encontrárselos en Oro: Clavijo, Peñas Huesca, CB Prat, Real Betis, Barcelona B, Araberri, Andorra y su ‘bestia negra’ histórica, el Oviedo.

El conjunto al que más veces se ha enfrentado es el Decano de la actual Primera FEB, el Melilla. Un total de 37 duelos, cinco de ellos en las semifinales de los playoffs del ejercicio 2015-16, donde los naranjas, dirigidos por Tito Díaz, perdieron en Riazor el cuarto duelo con 2-1 a su favor en el marcador de la serie. El balance en fase regular es de 20-13 favorable al Básquet Coruña.

Vecino de plata

En el segundo escalón de este particular podio está un vecino del sur de la Comunidad, el Club Ourense Baloncesto, con el que se las ha visto en 29 ocasiones, todas en temporada regular, también con marca positiva, un ajustado 15-14.

Completa el big three el mencionado Oviedo. Una pesadilla constante, pero al que ya ha superado esta temporada, por 87-72 en la segunda jornada. Aun así, el club carbayón manda por 17-8 en fase regular, mientras que en playoffs ambos equipos han ganado dos encuentros, en ambas ocasiones en una eliminatoria al mejor de tres; en la 2013-14, con clasificación del cuadro astur y en la 2020-21, con éxito del naranja.

El mejor balance lo presenta el Básquet Coruña contra el filial del Barça: once victorias en doce duelos. Otros equipos que se la ha dado muy bien con el Clavijo riojano (11-3) y el Força Lleida (16-6 en la segunda categoría), todo lo contrario que el antecesor del actual equipo en ACB, el Lleida Basquetbol (1-3).

Uno de sus rivales esta temporada, el Alega Cantabria, ha perdido sus cuatro encuentros contra el conjunto naranja, que también presenta el 100% de éxito en la segunda división frente al Albacete (2-0).

Los números contra el Breogán, su primer rival en la Liga LEB (en la 1998-99), están bastante nivelados: 7-10 en temporada regular y 3-2 en playoffs.