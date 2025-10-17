La previa | Contra el colista ¿y algo más?

Mencía y sus compañeros saludan a los aficionados tras ganar al Obradoiro en Copa Galicia Patricia G. Fraga

El Leyma Básquet Coruña intentará abstraerse este viernes (20.45 horas) de la convulsión provocada por el caso Mencía para lograr un triunfo que lo mantenga invicto. Su rival, el Palmer Basket, se presenta en el Coliseum como una víctima propicia.

Y es que el equipo que entrena Marco Justo, único debutante en la competición, todavía no ha cantado victoria: 69-78 en la puesta de largo en Primera FEB ante el Palencia, derrotada fraguada en el último cuarto (14-26), y 82-69 en Ourense en la segunda jornada. Descansó en la tercera.

Con cinco jugadores de la plantilla que logró el histórico ascenso –directo– a la segunda categoría nacional, al equipo mallorquín le está costando. Si ante el vigente líder se hundió al final, en el Pazo Paco Paz pagó una muy mala primera mitad (40-25).

Dos escenarios distintos y, curiosamente, en los que mejor se está moviendo su rival de hoy, ya que los de Carlos Marco han machacado a sus primeros tres enemigos en los cuartos iniciales y en los finales.

Certezas al margen, el duelo de la cuarta fecha se presenta con una importantísima incógnita: la reacción de la afición naranja ante el problema de Mencía, apartado por el club tras declararse culpable de uno de los cargos de violencia de género que se le imputaban.

Marco y el caso Mencía: "El club hace las cosas bien; no sabíamos nada" Más información

El Básquet Coruña aparta a Yoanki Mencía del primer equipo Más información

Sea cual sea, el segundo clasificado oficial –por una diferencia de 22 puntos entre anotados y encajados respecto al Palencia– debe imponer su ley. La de la solidez, el trabajo colectivo, el rodillo lento pero implacable y una defensa que, cuando lo necesita, muerde los tobillos enemigos.

Los naranjas llevan tres partidos ligueros de crecimiento. Tanto a nivel individual como colectivo. En el primer aspecto explotó en Menorca un Paul Jorgensen que no había empezado fino, a tono con el equipo, en los lanzamientos de larga distancia. Cabe esperar que pronto lo haga Joe Cremo.

En el segundo, la primera visita a Bintaufa –la segunda será la próxima semana para el duelo de dieciseisavos de la Copa– despejó la incógnita de si el Leyma sabría atacar defensas en zona. Entre Ilimane Diop y Abdou Thiam se encargaron de aprobar el examen con un notable que roza el sobresaliente.

“Tanto Abdou como Ily y Macachi fueron importantes, pero lo fueron durante la pretemporada. A veces son ellos los finalizadores; a veces hacen que los finalizadores sean otros, porque hacen el roll hasta el final y aunque no les pasen, tenemos un tiro en la esquina. Se están adaptando, estamos mejorando y una de nuestras mejoras es que Ily, Abdou y Macachi estén cada vez mejor”, explica Carles Marco sobre su tripleta interior, determinante, especialmente Diop y Thiam en el triunfo de la pasada jornada.

“Hay que seguir acostumbrándose a jugar contra cualquier tipo de defensa, y seguir haciendo nuestro baloncesto, que es intentar jugar rápido”, agregó el badalonés en referencia a la relevancia de sus pívots a la hora de desarbolar las zonas del Menorca.

Pintura diezmada

El juego interior, pese a no ser uno de los puntos fuertes de este Leyma, debe ser importante este viernes, fundamentalmente porque el Palmer no dispone de un gran pívot de referencia. El único ‘5’ en su plantel es el malagueño Golden Dike, de 2,08 metros, y que ha metido seis puntos entre los dos partidos disputados. Justo contaba con otro, Lucas N’Guessan, pero después del partido de la segunda jornada el club de Llucmajor anunció la rescisión del contrato del neerlandés “de forma conjunta”.

Hay que tener muy en cuenta al ‘4’ titular, Jesús Carralero, que con 12,0 tantos de media lidera la ofensiva del conjunto balear junto con el escolta Joan Feliu (11,0). Y al versátil Ángel Comendador, el segundo más valorado del equipo y que puede jugar de escolta, alero y ala-pívot.

Mencía admite en el juicio uno de los delitos de violencia de género Más información

“Palmer es un buen equipo. Aunque no haya ganado, juega bien y defiende bien; va a ser duro de ganar. Y ha tenido dos semanas para preparar el partido y han podido para acoplar a jugadores que no hicieron la pretemporada correctamente”, asegura Marco.

Carralero y Comendador son dos de los cinco renovados. Entre los otros tres está un jugador con dos apellidos ilustrísimos, Alessandro Scariolo Ares. El hijo del técnico del Real Madrid y el más laureado de la historia de la selección española masculina y de una de las leyendas de la femenina, Blanca Ares, juega de base y de escolta y está promediando 5,0 puntos,1,0 rebotes, 1,0 asistencias y 1,0 robos.

Pese al terremoto Mencía, cuyas consecuencias finales aún tardarán en conocerse, el Leyma Básquet Coruña no debería tener problemas para sumar su cuarta victoria seguida, con la que igualaría el mejor arranque del equipo en la ahora llamada Primera FEB. Eso sí, cero confianzas.