La defensa arregla una dura semana del Básquet Coruña (91-75)

El Leyma Básquet Coruña supo aparcar el caso Mencía y, arropado por una afición que se centró en animar y respetar a Carlos Marco y a sus jugadores, sumó su cuarta victoria consecutiva (91-75), con la que iguala el mejor arranque de su historia en la segunda categoría nacional.

Privado de Caio Pacheco, que finalmente no pudo recuperarse del esguince en el tobillo sufrido seis días antes en Menorca, el anfitrión empezó a pie cambiado. Menos mal que los visitantes también.

Los casi cuatro primeros minutos fueron una sucesión de errores, mayormente no forzados, y rebotes ofensivos sin recompensa. Curiosamente fue el jugador naranja menos dotado en ataque, Braz, el que le sacó el precinto al aro mallorquín.

Una canasta de dos de Feliu dio paso a la abundancia: tres triples consecutivos, dos de ellos del conjunto visitante, que de la mano, la muñeca de Hollowell, pegó el primer tirón (7-13). El base estadounidense, con su segunda diana lejana, obligó a Marco a gastar su primer tiempo muerto (7-16).

Circulaba entonces el Leyma con Jorgensen al volante, como segundo base tras salir de inicio Cuevas. El de New Jersey anotó un triple, pero no fue capaz de cambiar la inercia. Marco dio entrada a un base más base, Carlos Varela, con Jorgensen al '2'. Y desde ahí empezó a hacer más daño.

Mini 'show' de Jorgensen

Primero con otro bombazo desde el 6,75; a continuación, con un 2+1; para finalizar el breve pero intenso show con otro triple, que puso a los locales a rebufo (17-18).

La primera ventaja naranja en el partido nació en la defensa. Diop taponó sin compasión al bisoño Almenta, jugador del Calvià, equipo vinculado al Palmer, y corrió la cancha para finalizar con un mate (19-18). Tiempo muerto de Marco Justo. Justamente pedido. Y del que Dike volvió para cerrar, con otro mate, el acto inaugural (19-20).

El segundo arrancó con intercambio de golpes y remató con una dulce venganza de Almenta.

Por partes. Jou firmó cinco puntos casi seguidos para mantener al Leyma a uno (26-27). Rompieron la inercia Thiam, con dos canastas encadenadas, Jacobo Díaz, con el triple que devolvió el mando al anfitrión, y Brnovic, con sus primeros puntos de la noche (35-31).

Y en estas reapareció Hollowell. A lo grande: triple y adicional, tras una falta inocente de Varela. Los dos 'cincos' en pista en ese momento, Diop y Dike, intercambiaron aciertos bajo el aro. Y cedieron el testigo a Carralero y a Brnovic, que cambiaron cromos desde el arco.

Y llegó la vendetta del joven Almenta, amigo de Varela: palmeo cuasimilagroso a cinco décimas para el minuto 20. No sucedió nada más (44-46) en una primera mitad de locura absoluta en el rebote en aro ajeno: una decena rebañaron los de Marco, uno más que los de Justo. Y en la que el Leyma estuvo muy lejos de su mejor versión defensiva.

Poco orden y muchas carreras en el arranque de la segunda mitad. Y pocos aciertos. Marco trató de acelerar al máximo el juego con Cuevas, Jorgensen y Cremo juntos. Acierto.

Un triple del neoyorquino dio al Leyma su primera ventaja de más de dos canastas (55-48) y Justo tuvo que llamar a los suyos al pertinente minuto de instrucciones. Ni por esas. El partido había cambiado notablemente. Porque así lo quiso, por fin, la defensa naranja.

La sentencia

La tercera rotación de Marco sacó del rectángulo a Cuevas y a Cremo. Y a un Jou que había secado a Hollowell. Pero los que estuvieron en la pista se dejaron la piel atrás. Un mate de Thiam inició lo que sería el parcial del despegue, que llegó a ser de 12-0, tras canasta de Braz a rebote ofensivo de libre errado por Brnovic.

Una suspensión de Feliu fue lo único que los pupilos de Justo pasaron por el aro durante casi siete minutos. La segunda anotación del Palmer llegó a 1:53 para el final del tercer periodo. Y ni siquiera fue canasta, sino un claro error arbitral. Braz recogió un tiro corto de Massoud ya por debajo del aro, acción que fue señalada como tapón ilegal del angoleño.

Una mera anécdota. Porque el Leyma ya había roto amarras. Lo certificó Jorgensen con unos últimos segundos maravillosos, como lo había sido poco antes un canastón a aro pasado. El de Scotia anotó primero tras recoger el rechace de un tiro de Jacobo Díaz, y cerró el cuarto con un triple casi pegado a la línea de banda y a punto de sonar la chicharra (69-54).

Hasta ahí llegaron los argumentos del conjunto de Llucmajor. Y empezó la porra por acertar hasta dónde llegaría el superávit de los de Carles Marco. Un triple de Jacobo Díaz la colocó por primera vez en la veintena (81-60) y el MVP del duelo, con otro, la llevó hasta los 22 puntos (84-62). El relax defensivo naranja hizo que la cosa no fuese a mayores.

Y Marco premió a otro del vinculado Xiria, el argentino Manuel Oillataguerre, con los últimos 88 segundos. Sus primeros en Primera FEB. Una dulce guinda para una semana tensa y convulsa, una de las más extrañas en la historia del Básquet Coruña.