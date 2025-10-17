Estudiantes-Alicante, duelo estrella de la cuarta jornada

El exnaranja Lottana Nwogbo, Jayson Granger y Sasu Salin son tres del pilares del Estudiantes Club Estudiantes de Baloncesto

La cuarta jornada de Primera FEB cuenta con un claro partido destacado, el que librarán este sábado (18.30 horas) en el Movistar Arena dos equipos invictos, el Estudiantes (3-0) y el HLA Alicante (2-0).

El conjunto levantino, que descansó en la segunda jornada, se presenta en la capital con su nuevo fichaje, Tucker Richardson, sustituto del repentinamente retirado Brad Davison, quien después de varios años destacando en la segunda categoría española decidió colgar las zapatillas para enrolarse como entrenador ayudante en su alma mater, la universidad de Wisconsin.

El equipo colegial, uno de los tres con balance de 3-0 (los otros son el Leyma Básquet Coruña y el Palencia), ha empezado muy bien el curso, con el liderazgo en cancha de los exteriores Jayson Granger y Sasu Salin. En el plantel que gobierna Rubén Perelló están brillando un clásico de la categoría, Kevin Larsen; un ex del Leyma, Mike Torres, y el sophomore Jordan Walker.

El penúltimo equipo de Brad Davison, el Obradoiro, que estrenó su casillero de triunfos en San Sebastián, por un punto (95-96) y tras una prórroga, recibe a uno de los tres equipos con 0-3, el Melilla. Diego Epifanio sigue a la espera de un pívot que ocupe la ficha del gravemente lesionado Goran Huskic. El otro equipo gallego en Primera FEB, el Club Ourense Baloncesto (2-1), descansa.

El líder oficial, el Palencia, recibe a la última víctima de la escuadra entrenada por Carles Marco, el Menorca. En el banquillo local seguirá sin poder sentarse su técnico jefe, Natxo Lezkano, todavía ‘convaleciente’ de la suspensión por un mes que le impuso la FEB por un incidente la temporada pasada, cuanto entrenaba al Estudiantes.

El quinto invicto, el Fuenlabrada (2-0), juega en casa contra un Alega Cantabria (1-2) capaz de lo peor (caer en la primera jornada por 72-96 ante el Zamora) y lo mejor (vencer en la segunda por 82-87 en el Multiusos Fontes do Sar).

El Tizona (1-2), que será el quinto rival liguero del Básquet Coruña, visita al Oviedo, uno de los tres que sigue sin ganar. En el equipo carbayón podría debutar Marques Townes, ex del UCAM y sustituto de London Johnson, quien a su vez había sustituido a Bryce Goodine, quien abandonó el club, por motivos personales, poco antes del arranque de la temporada.

Conseguir el primer éxito es también la misión del mismo que encara en casa el Gipuzkoa frente un Cartagena que a la tercera hizo diana, con el Oviedo como su primera víctima (82-78) de la temporada regular.

Por último, el Zamora, que la semana pasada encajó, a manos del COB, su primera derrota, tratará de resarcirse en la cancha de uno de los ascendidos, el Palma Bàsquet (1-2).