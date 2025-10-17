Carles Marco: "El tercer cuarto, a nivel defensivo y colectivo, ha sido fantástico"
El entrenador del Leyma analizó la victoria de su equipo contra Palmer por 91-75
Cuarta victoria consecutiva del Básquet Coruña esta temporada. El equipo herculino supo reponerse tras el paso por vestuarios de una primera parte irregular para firmar una segunda casi perfecta y terminar llevándose el triunfo ante Palmer Basket por 91-75.
Carles Marco
"Muy contento porque ha venido mucha gente al Coliseum y nos ha apoyado. Hemos tenido momentos complicados. Nos han cogido muchos rebotes ofensivos y han metido 17 puntos ahí. Han tenido más ambición y energía y eso ha cambiado radicalmente en el tercer cuarto. Hemos salido mejor, hemos podido correr. Una victoria complicada contra un buen equipo. Nosotros, con cosas a mejorar, pero contentos porque seguimos sumando".
"Le concedo importancia, no sé mentalmente. Hay 32 jornadas más Copa y entrenamos todos los días a tope para jugar todos los partidos a tope. No sé si afecta o no, pero hemos jugado con nueve jugadores sénior. Como todos los equipos, ellos han venido con diez sénior. No es ninguna excusa. En la primera parte íbamos un segundo tarde en todas las acciones defensivas. Quien salga tiene que dar el máximo y no es excusa. Lo hemos podido solucionar a tiempo".
"En el tercer cuarto hemos empezado a estar más arriba. Hay un momento que salen las cosas mejor, lo que decíamos de alguna frustración. La cosa ha cambiado y nos hemos puesto por delante. El tercer cuarto a nivel defensivo, colectivo, ha sido fantástico. Solo 8 puntos".
"Con Macachi intentamos al principio que jugara en dos posiciones, luego pensamos en hacerle jugar en concreto de 5. Hoy ha vuelto a jugar con Ily en la posición de 4 y defendiendo a 4. El tío quiere y nos da mucha energía detrás. Carlos, el día a día es muy bueno y estoy contento de que pueda salir y aportar con los intangibles".
"Tampoco hemos ajustado muchas cosas, creo que ha sido más un tema de energía y de mentalidad más defensiva. Cuando anotas fácil, a veces dejas de defender, pero es al revés. A nivel táctico, hemos intentado hacer mejor las cosas".
"Vamos a hacer todo lo posible para que Caio Pacheco esté el martes. El esguince es un poquito más de lo que parecía cuando acabó el partido. Está difícil. No está descartado y si puede estar para ayudarnos, mejor. Si no llega, jugará Carlos o quien esté a disposición".
"Mi percepción es que contra Menorca hay que jugar, intentar competir. Venimos de jugar allí hace unos días y seguro que ellos también querrán ganarnos. Vamos a seguir trabajando para competir al máximo".
"Guillem increíble. Desde el minuto 1 hasta el 40. Cómo ha defendido a Hollowell y a todo el que se ha puesto por delante. Un desgaste, ya no solo defensivo. Esperando y deseando que esos tiros abiertos los meta, aunque con el desgaste que tiene se acaban un poco las pilas, pero estoy seguro de que van a acabar entrando. Estoy contentísimo con el trabajo de Guillem".
Marco Justo
"Creo que son merecedores del triunfo. Han hecho una segunda parte para llevarse la victoria y me quedo con la imagen de competitividad que hemos dado durante los 40 minutos. En la primera parte, todo ha venido desde la defensa aunque nos hayan metido 44 puntos. En la segunda ellos han metido una marcha más como el equipo que son. Creo que la clave, con la falta de centímetros, ha sido el rebote. Me voy muy contento porque creo que hemos dado un paso adelante a pesar de las circunstancias que tenemos".
"Compartimos una filosofía muy parecida, incluida la forma de atacar el rebote de ataque. En la primera parte lo atacamos muy bien y nos dio muchos puntos. En la segunda, físicamente no nos llegaba y ellos lo han defendido mejor. Eso les ha permitido correr y generar oportunidades claras de 1x0 que en la primera parte no las han tenido".
"La falta del segundo pívot la notamos. Estamos hablando de que Golden Dike viene de jugar 7 minutos de media. Han hecho muy buen partido, pero echamos de menos esos centímetros".
"Hoy Hollowell ha tenido unos primeros 20 minutos muy buenos y de esto se trata. No ha hecho pretemporada. Lleva dos semanas y media con nosotros. Frierson, su estilo es completamente diferente y el rival hace scouting y los pocos tiros que pueda sacar dependemos de que los meta. Hay que tener esa paciencia porque conocer y adaptarse a esta Liga es jodido".
"Llegará un momento en que el engranaje encaje y empiece a funcionar. Creo que vamos en el camino correcto. Hay que seguir".