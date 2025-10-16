Marco y el caso Mencía: "El club hace las cosas bien; no sabíamos nada"

Carles Marco, durante la rueda de prensa en el Coliseum Patricia G. Fraga

Carles Marco ofreció en el Coliseum su hasta la fecha rueda de prensa más multitudinaria. El motivo no fue el rival de este viernes, el Palmer mallorquín, sino el caso Mencía, que sobrevoló prácticamente cada pregunta de los medios de comunicación que acudieron al Coliseum. El presidente, Pablo de Amallo; el vicepresidente, Miguel Valín; el director deportivo, Charlie Uzal; y el directivo Juan Pablo Otero escoltaron al entrenador. Aunque ninguno de ellos, situados al fondo de la sala de prensa, intervino.

Una rueda de prensa donde la tensión se notó desde el inicio, con un silencio que pareció durar más de lo que duró, y que Marco rompió, con un simpático "¿No hay preguntas? Pues nos vamos".

El técnico del Leyma Básquet Coruña indicó que el ala-pívot, apartado por el club hasta que la justicia dicte sentencia por una agresión a su pareja cuando militaba en el Zaragoza, es, en principio, la única baja para recibir (20.45 horas) al único debutante en la Primera FEB 2025-26. El capítulo de dudas lo ocupa Caio Pacheco, que no ha entrenado en toda la semana a causa de un esguince de tobillo sufrido el pasado sábado en Menorca.

Respecto al nombre de la semana, el preparador badalonés indicó que "No voy a hablar mucho del tema, me limito a la declaración del club. No hemos tenido una semana fácil con este tema, pero también porque Caio no ha entrenado en toda la semana. Intentamos preparar el partido de la mejor manera posible para poder hacer el mejor partido posible"

Marco admite que él y el resto de la plantilla no son ajenos al problema. "Afecta en el día a día y también afectará en la mente. Es un momento para que el equipo esté lo más unido posible. Confío en los jugadores, no dudo de ninguno de ellos. Todos los equipos tienen momentos en la temporada en que les faltan jugadores. Si no está Caio, jugará Carlos [Varela, del vinculado Xiria]. Estoy convencido de que haremos un buen partido"

"Mi planteamiento es que mañana tenemos partido. Después hablaremos de la Copa y del partido en Burgos", agregó en referencia al futuro en el club del ala-pívot cubano. "Ahora estoy centrado en los jugadores que tenemos y en los que podrían estar disponibles para mañana".

"Vosotros sabéis cómo actúa el club. Hace las cosas bien. No sabíamos nada [de Mencía]. Yoanki pide permiso en el entremo del lunes y ya no entrena el martes. Tampoco me atañe a mí porque yo estoy en otras labores y bastante tenemos con preparar el partido contra Palmer, que va aser duro de ganar".

A la pregunta de si es 'mejor' pasar por una situación así antes de medirse al actual colista que antes de enfrentarse a, por ejemplo, el Estudiantes, Marco no duda: "No nos gusta ni antes de Palmer ni antes de Estudiantes. Palmer es un buen equipo, ha tenido dos semanas para preparar el partido, tiempo para acoplar a jugadores que no completaron la pretemporada".

Un Palmer al que Marco califica como "un buen equipo. Aunque no haya ganado, juega bien, defiende bien y va a ser duro de ganar. Y ha tenido dos semanas para preparar el partido y han podido para acoplar a jugadores que no hicieron la pretemporada correctamente. Necesitaremos lo mejor de los jugadores que estén. Y que venga nuestra afición a ayudarnos al máximo".

El técnico del Leyma abundó en que "hemos trabajado en cosas tácticas para jugar contra su defensa, en defender cosas que hacen muy bien, situaciones en que son muy agresivos. Como una semana normal, pero con algunas diferencias a otras que hemos tenido al equipo al completo. Ya lo hemos hecho antes, cuando no estaban Caio y Macachi".

Marco admitió antes del anterior partido en casa, contra el Oviedo, que los pívots no eran una opción prioritaria en ataque, aunque en la pasada jornada fueron determinantes en el triunfo en Bintaufa. "Tanto Abdou como Ily y Macachi en Menorca fueron importantes, pero lo fueron durante la pretemporada. A veces son ellos los finalizadores; a veces hacen que los finalizadores sean otros, porque hacen el roll hasta el final y aunque no les pasen tenemos un tiro en la esquina. Los estamos encontrando más, pero las situaciones en que el equipo se encuentra cómodo y, aunque Ily haya jugado algún poste bajo, no es específicamente lo que buscamos, por armonía de nuestro ataque, pero importantes ha sido siempre. Si Abdou corre el campo y no le pasamos, pero la defensa tiene que estar atenta y bajar con él en la transición defensiva, tenemos opciones de que otros jugadores estén abiertos para poder tirar o jugar uno contra uno. Se están adaptando, estamos mejorando y una de nuestras mejoras es que Ily, Abdou y Macachi estén cada vez mejor".

Los pívots fueron los principales demoledores de las defensas zonales que planteó el técnico del Menorca. "Sabíamos que se podían poner en zona porque vimos vídeos donde hacían una 2-3 y luego se acoplaban a individual. Esta vez fue una zona-zona y la atacamos bien intentando jugar con un jugador en medio, que podían ser los 'cincos' para distribuir o acabar ellos. Y nos funcionó. Sí que es verdad que los tres últimos minutos del segundo cuarto nos atascamos un poquito y nos pararon. Pero hay que seguir acostumbrándose a jugar contra cualquier tipo de defensa, y seguir haciendo nuestro baloncesto, que es intentar jugar rápido", concluyó Carles Marco.