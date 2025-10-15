Mencía admite en el juicio uno de los delitos de violencia de género

Mencía contra Oviedo Carlota Blanco

Yoanki Mencía ha admitido este miércoles durante su juicio en Zaragoza uno de los dos delitos de violencia de género contra su ex pareja de los que se le acusaba. Así lo publica el Heraldo de Aragón, que adelantó hace unos días la información de que el jugador del Básquet Coruña iba a ser juzgado.

Al jugador cubano se le acusa de dos delitos de violencia de género y maltrato no habitual y otro leve de vejaciones contra su ex pareja, con la que convivía en la capital aragonesa mientras jugaba para el Casademont Zaragoza. Mencía se trasladó hasta la ciudad para ser juzgado en el día de hoy y, según afirma el Heraldo, la acusación particular y el abogado del jugador llegaron a un acuerdo por el que Mencía reconocía uno de los delitos de violencia de género.

De acuerdo con lo que añade el rotativo aragonés, se trata de unos hechos acaecidos durante el 8 de diciembre de 2024, durante los que, según se describe en la denuncia de la víctima, Mencía inició una discusión por temas económicos en la que llegó a gritar, golpear y tirar al suelo a la que entonces era su pareja.

Tras haber llegado a este acuerdo y haber confesado los hechos, Mencía evita la entrada en prisión y es condenado a 60 días de trabajos para la comunidad y a no poder acercarse ni hablar con su ex pareja durante un año. El otro delito de violencia de género ha sido finalmente negado por ambas partes, según afirma el Heraldo, pero sí reconoció el delito leve de vejaciones, por el que será condenado a cinco días de trabajos para la comunidad y otro medio año de orden de alejamiento.

De acuerdo con la publicación aragonesa, el jugador estuvo hablando con altos cargos del Básquet Coruña para que estos le asegurasen su continuidad en el club en caso de que llegase a reconocer alguno de los delitos de violencia de género.