El Básquet Coruña aparta a Yoanki Mencía del primer equipo

Yoanki Mencía contra Oviedo Carlota Blanco

El Básquet Coruña se ha pronunciado acerca del caso de Yoanki Mencía, quien ha admitido hoy ante un juez haber cometido un delito de violencia de género contra su expareja durante su etapa en Zaragoza.

El club ha afirmado en un comunicado haber tomado la decisión de "apartar al jugador de la disciplina del primer equipo". "Esta decisión ha sido tomada por el Consejo de Administración del Club en reunión de urgencia celebrada esta tarde, a la espera de recibir la sentencia derivada de la vista oral celebrada hoy en torno al procedimiento judicial seguido contra el jugador", añaden.

Finalmente, el Leyma afirma que "una vez analizada toda la información que rodea al caso, el Club tomará la decisión en torno al futuro del jugador y la dará a conocer públicamente".