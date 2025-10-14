Palmer Basket, del barro al oro en cinco años

Alessandro Scariolo Ares, dos apellidos ilustres en las filas del Palmer FEB

El Básquet Coruña estrena este viernes (20.45 horas, Coliseum) rival. El Palmer Basket, cuyo nombre real es Club Bàsquet Joventut Llucmajor, es el equipo número 125 al que se medirá el herculino en sus casi 30 años de vida.

El club mallorquín, fundado en 1964, pasó sus primeras cinco décadas y media de existencia en categorías autonómicas. La oportunidad de saltar a una nacional no le llegó hasta 2020, gracias a la renuncia del Calviá a la liga EBA (actual Tercera FEB).

El Joventut Llucmajor debutó a lo grande en la cuarta categoría. Ganó su grupo, aunque no corrió la misma suerte en el de la Fase Final, que compartió con otro equipo de la actual Primera FEB, el Cartagena; solo ganó uno de los cuatros partidos.

En aquella plantilla destacaba, por números y por apellido, Miki Corbacho, hermano mayor de Alberto Corbacho, todavía en activo, con 41 años cumplidos recientemente, en el CB Culleredo.

El curso siguiente, el próximo rival del Leyma, conocido entonces como AEA Solidaria Llucmajor, terminó quinto en su grupo de la fase inicial y se quedó fuera de la batalla por el ascenso.

Y a la tercera fue la vencida. Se proclamó campeón del grupo C-1, con un excelente balance de 23 victorias y solo tres derrotas –el mismo que el UE Mataró–, arrasó (3-0) en el de la segunda fase y acabó la competición en el primer lugar, logrando así el ascenso directo a la LEB Plata (ahora Segunda FEB).

El debut en la tercera división nacional no fue fácil. Ya con la denominación de Palmer, el plantel gestionado por Óscar Olivenza, del que formaba parte otro ilustre veterano, el ex del Leyma Asier Zengotitabengoa, concluyó cuarto por la cola del grupo Este de la fase regular, con un solo triunfo más que los dos últimos, el Tarragona y el Alginet.

Y se vio abocado a jugarse la permanencia en una eliminatoria a doble vuelta contra el Juventud Alcalá, equipo entrenado por otro exnaranja, Andrés Miso. Duelo que el conjunto balear sentenció en la ida al ganar por 75-103 en cancha madrileña. Remató con un 91-84 en Llucmajor. Su clasificación final fue el vigésimo primer puesto en una competición con 28 equipos.

En el ejercicio 2024-25 todo fueron luces. El Palmer, ya con Marco Justo a la batuta, arrasó en la primera fase, con una marca de 23-3, curiosamente la misma que la temporada del salto a Plata, solo que esta vez le otorgó el ascenso directo. El otro grupo, el Oeste, lo lideró el Cáceres con un balance de 16-10.

Cinco jugadores de ese roster campeón continúan a las órdenes de Justo: el lucense Adrián Chapela, Ander Urdiain, Joan Feliu, Ángel Comendador y Alessandro Scariolo, hijo el entrenador del Real Madrid y de la leyenda española Blanca Ares (124 caps y campeona de Europa en 1993) y que ha sido internacional en categorías de base con el país de su madre, donde nació (en Málaga) hace 23 años. En 2019 se colgó el oro continental sub-18).

Si el debut en la tercera categoría fue complicado de principio a fin, no está resultando menos espinoso el estreno en la segunda. Dos derrotas en los dos encuentros que ha disputado, por 69-78 ante el actual líder, el Palencia, y por 82-69 en la visita al Ourense. Descansó en la tercera jornada. Figura como farolillo rojo provisional.