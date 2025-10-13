Thiam, Diop, Marco y cómo atacar una zona 2-3

Diop y Thiam se chocan la mano contra Oviedo Carlota Blanco

El Básquet Coruña sumó este sábado su tercera victoria de esta temporada en Primera FEB. El equipo dirigido por Carles Marco se sobrepuso a domicilio al Bàsquet Menorca por un contundente 80-102 y todavía no sabe lo que es perder este curso.

Una de las claves para que el Leyma pudiera conseguir este triunfo fue la manera en la que los naranjas atacaron la zona 2-3 que plantearon Javi Zamora y su Bàsquet Menorca. El técnico madrileño optó por este tipo de defensa para tratar de frenar las rápidas transiciones y penetraciones del Básquet Coruña, buscando cerrar así la zona. De hecho, en parte le salió bien, ya que dejó al equipo naranja en su proporción más baja de puntos en pintura por puntos anotados de lo que va de campaña, anotando desde la zona un 41% de sus puntos, en contrapunto del 51% en el Coliseum ante Oviedo y el 46% contra Gipuzkoa en la primera jornada.

El Básquet Coruña más coral no deja de crecer Más información

Ante esta situación, Carles Marco y sus jugadores reaccionaron con un buen planteamiento ofensivo. El técnico catalán situó a su pívot a la altura del tiro libre rival, entre las dos líneas defensivas de Menorca y ahí fue donde los bases del Leyma buscaron darles balones a Ilimane Diop y Abdou Thiam. Los interiores se encontraron recibiendo con espacios tanto para tirar desde media distancia, como para abrir de nuevo el balón o atacar el aro con contundencia, pero fue la primera opción la que dio el mejor resultado.

Diop y sobre todo Thiam estuvieron muy acertados desde la media distancia, algo que provocó los ajustes de Javi Zamora. Menorca mantuvo la zona 2-3, pero en el momento en el que recibía el pívot en esa zona intermedia, el jugador central de la línea de fondo balear salía a tapar al interior naranja. Además de esto, Javi Zamora hizo que su defensa se cerrara algo más sobre la zona, algo que liberó a los tiradores del Básquet Coruña para que consiguieran anotar un total de diez triples durante el encuentro. Cuatro de ellos llegaron desde las manos de Paul Jorgensen con un acierto del 80%. El estadounidense se fue hasta los dieciocho puntos, una cifra que lo convirtió en el máximo anotador del choque.

Menos ritmo

El plan defensivo no le salió del todo mal a Menorca, ya que consiguió frenar por momentos ese ritmo tan frenético que intenta imprimir siempre el equipo de Carles Marco. Sin embargo, cuando el Básquet Coruña volvió a dominar el rebote defensivo bajo su aro, empezó a ser capaz de correr al contragolpe para generar puntos rápidos y en transición.

La ofensiva naranja está empezando a carburar. En cada partido ha ido anotando más puntos que en el anterior, pasando de los 79 en Gipuzkoa a los 102 de Menorca, pasando por los 87 frente a Oviedo en el Coliseum hace algo más de una semana.

Carles Marco: "Llevamos tres jornadas y somos todos nuevos, pero esta es la actitud" Más información

En lo individual, Paul Jorgensen y Danilo Brnovic comparten el puesto de máximo anotador medio del equipo con doce puntos por encuentro, seguidos de cerca por Ilimane Diop con cerca de once. Ningún otro jugador del Leyma supera la decena, pero tanto Dídac Cuevas como Caio Pacheco superan los nueve tantos por encuentro, mientras que Yoanki Mencía y Jacobo Díaz se quedan cerca de esa cifra.

Es curioso, cuanto menos, que el Leyma no sea un equipo muy asistente, con apenas 14 pases de canasta por partido, teniendo en cuenta la velocidad a la que juega y la cantidad de transiciones que realiza.

A nivel coral, el Básquet Coruña suma 268 puntos, una media de 89,3 por encuentro. Un dato que solo superan Palencia (275), Estudiantes (276), Zamora (281) y Tizona (290).