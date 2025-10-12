Yoanki Mencía irá a juicio este miércoles por presunta violencia de género

Yoanki Mencía durante la semifinal de Copa Galicia ante Obradoiro Patricia G. Fraga

El jugador del Básquet Coruña, Yoanki Mencía, será juzgado este miércoles en Zaragoza por un presunto delito de violencia de género contra su expareja, una mujer argentina de 41 años. Según ha adelantado el Heraldo de Aragón, la Fiscalía acusa al cubano de dos delitos de violencia doméstica y de género y maltrato no habitual, así como de un delito leve de vejaciones.

Mencía se enfrenta así a unas posibles condenas de diez meses de cárcel por cada uno de los delitos de violencia y a otra de prohibición de comunicarse y acercarse a la víctima a menos de 300 metros de su domicilio o cualquier lugar frecuentado por la misma durante dos años. Por el delito de vejaciones se solicita una pena de veinte días de localización permanente.

Según el rotativo aragonés, los hechos se empezaron a producir a finales del año 2023, poco después de que Mencía llegara a las filas del Casademont Zaragoza. De acuerdo con el escrito de la Fiscalía recogido por el Heraldo, en diciembre de 2024, el jugador cubano inició una discusión por temas económicos durante la que gritó, golpeó y tiró al suelo a la que entonces era su pareja. El informe médico forense de la mujer mostró "dolor en el tórax, en los hombros y en los muslos, una erosión cutánea superficial en el muslo derecho, labilidad emocional y llanto fácil".

El Heraldo también afirma que en la denuncia de la víctima se recoge que varios meses había sido agredida en la cara por Mencía, habiendo sufrido heridas sangrantes en la nariz. El juicio se celebrará este miércoles 15 de octubre en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza.

El Básquet Coruña quiere nacionalizar a Yoanki Mencía Más información

Preguntado sobre este asunto, el Básquet Coruña ha afirmado que "no tiene nada que decir al respecto". Mencía fue el primer fichaje de la temporada 2025-26 del Leyma, poniendo la primera pieza de la nueva plantilla tras la oficialidad del entrenador, Carles Marco.