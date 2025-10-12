Mi cuenta

Primera FEB

Jornada 3 | El Obradoiro se estrena con una victoria en la prórroga

Palencia y Estudiantes son los únicos equipos capaces de seguir el ritmo al Básquet Coruña

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
12/10/2025 22:01
Álex Barcello anotó 21 puntos para el Obradoiro contra Gipuzkoa
Álex Barcello anotó 21 puntos para el Obradoiro contra Gipuzkoa
FEB

Punto y final a la tercera jornada de Primera FEB, en la que le tocó descansar a Palmer Basket. Se estrenó el Obradoiro y perdió por primera vez Zamora en una jornada que dejó grandes actuaciones de veteranos como Vitor Benite.

 Gipuzkoa 95-96 Obradoiro

Le costó, pero el Obradoiro de Epi se estrenó en Primera FEB. A la tercera fue la vencida para los santiagueses, que precisaron de una prórroga para ganar al Gipuzkoa de Sergio García.

Tizona 89-93 Fuenlabrada

Los años parecen no pasar por un Vitor Benite que se fue hasta los 31 puntos para dar la segunda victoria a Fuenlabrada.

Diop, en una acción del Menorca-Básquet Coruña de este sábado

El Leyma infunde respeto en Menorca (80-102)

Zamora 84-94 Ourense

Segunda victoria del COB y primera derrota del sorprendente Zamora. El portugués Rafa Lisboa anotó 23 puntos.

Cartagena 82-78 Oviedo

Oviedo no levanta cabeza y cuenta sus partidos por derrotas. Un menos ocho en el último cuarto les condenó.

Cantabria 58-107 Palencia

La sorpresa de la jornada fue la paliza que sufrió Cantabria a manos de un Palencia que presenta su candidatura a todo.

Alicante 81-74 Palma

Alicante sigue invicto una semana más (con un partido menos) tras ganar a Palma con una gran actuación de Torres.

Melilla 70-82 Estudiantes

Estudiantes cerró la jornada con una victoria a domicilio en Melilla. El equipo colegial se mantiene en lo más alto de la tabla clasificatoria con tres victorias junto a Básquet Coruña y Palencia. 

