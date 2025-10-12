El Básquet Coruña más coral no deja de crecer

Una acción de Jacobo Díaz durante el partido MANOLO BARRO

Equipo. Esa es la palabra que define de una manera más cercana a la perfección la actuación del Básquet Coruña este sábado en el Pavelló de Menorca. Una victoria coral, sin un protagonista excesivamente destacado por encima del resto y que hace que el Leyma siga invicto una semana más, aunque haya cedido el liderato tras la paliza de Palencia a Cantabria (58-107).

Empezó siendo Jorgensen la principal arma ofensiva del equipo de Carles Marco. El escolta estadounidense se fue hasta los ocho puntos en el primer cuarto con dos triples anotados en dos intentos, a los que sumó otra canasta de mérito de dos puntos. Caio Pacheco también empezó bien. De hecho, los diez primeros puntos del equipo se los repartieron entre los dos integrantes del backcourt titular del Básquet Coruña.

En el segundo cuarto empezaron a aparecer más jugadores. Entre Diop y Thiam sumaban ya 16 puntos en el tiempo de descanso, atacando a la perfección el centro de la zona 2-3 que planteó Menorca en este período y anotando tiros desde la media distancia. Brnovic empezó a anotar y Cuevas también para que tan solo faltasen por estrenar su casillero Yoanki Mencía y Macachi Braz, que apenas jugó 39 segundos en la primera mitad y no llegó a tirar a canasta.

El tercer cuarto fue el mejor del encuentro del Básquet Coruña. El equipo de Carles Marco rompió por completo el partido con un parcial de salida de 7-17 que terminó siendo de18-28. Los dos pívots seguían acertados y sumando puntos desde la media distancia. Este acierto implicaba que la defensa balear se tuviera que cerrar más sobre ellos de lo que les gustaría, dejando así liberados a los tiradores naranjas en las esquinas o la zona frontal. De estas situaciones supieron sacar ventaja a la perfección tanto Danilo Brnovic como Paul Jorgensen, que sumaron ocho y siete puntos, respectivamente, durante el tercer período del encuentro.

En el último cuarto, con el pescado ya casi vendido, se estrenaron los dos jugadores del equipo coruñés que faltaban por anotar: Yoanki Mencía y Macachi Braz, haciendo que los once convocados sumasen al menos dos puntos en la contundente victoria naranja. Sin embargo, este no fue el dato más relevante, ya que hasta seis de esos once jugadores llegaron a superar la decena de puntos a lo largo del partido: Dídac Cuevas (12), Paul Jorgensen (18), Caio Pacheco (10), Danilo Brnovic (12), Ilimane Diop (17) y Abdou Thiam (12).

Como dice Carles Marco, está claro que todavía faltan cosas tanto en ataque como en defensa, pero no es habitual que un equipo que ha empezado de cero hace apenas dos meses esté carburando tan bien como lo está haciendo el Leyma en este inicio de temporada.

Además, lo está haciendo, entre comillas, sin Joe Cremo. El estadounidense llegó como uno de los jugadores llamados a ser diferenciales en ataque, pero de momento no lo está consiguiendo. Ayer en Menorca se quedó en cuatro puntos en casi 22 minutos de juego con una serie de uno de cinco en tiros de campo. Aún así, su equipo no echó de menos su acierto, lo cual habla maravillas del esfuerzo coral de un equipo que ya suma tres victorias en tres jornadas y es colíder de Primera FEB.