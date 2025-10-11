Menorca pone a prueba el buen inicio del Básquet Coruña

Caio Pacheco maneja el balón frente a Oviedo Carlota Blanco

Tercera jornada de Primera FEB y tercer partido para el Básquet Coruña de esta temporada 2025-26. Tras ganar en las dos primeras fechas a Gipuzkoa a domicilio y a Oviedo en el Coliseum, el Leyma volverá a viajar, en este caso hasta las Islas Baleares, para medirse a Menorca este sábado a las 19.30 horas.

El equipo de Carles Marco llega al encuentro como líder de la competición. Igualado a triunfos con Zamora, Palencia y Estudiantes, pero con la mejor diferencia de puntos de ese grupo, los coruñeses buscarán en el Pavelló de Menorca mantenerse en esa zona noble de la tabla clasificatoria.

Tanto gallegos como baleares afrontan el partido sin bajas y con sus respectivas plantillas al completo a disposición de los entrenadores. La situación ideal para los preparadores en un partido que será el tercero que Menorca dispute como local de manera consecutiva. "Una situación atípica los 3 partidos consecutivos en casa, pero con muchas ganas de cerrar este periplo antes de nuestro primer viaje con un partido que no puede ser mejor de cara a la afición", afirmaba el técnico del equipo, Javi Zamora, en rueda de prensa. Esta situación se ha dado por culpa de las obras en el pabellón de Son Moix, que obligaron a cambiar la localización del derbi balear entre Palma y Menorca de la jornada 2.

El balance entre ambos es favorable al Bàsquet Menorca, que de los ocho encuentros que se han disputado a lo largo de la historia entre ambos equipos se ha llevado cinco. Los últimos precedentes datan de la temporada 2023-24, la que terminó con el ascenso del Leyma a ACB. En el partido de ida, Menorca provocó en la jornada cinco la primera derrota de la temporada de los coruñeses con un sorprendente resultado de 56-51. El equipo entonces dirigido por Diego Epifanio logró vengarse en el Palacio con un contundente 97-80. De aquellos dos encuentros tan solo continúan a día de hoy tres protagonistas, todos ellos de Menorca: Javi Zamora, Víctor Arteaga y Pol Molins.

El equipo balear pretende dar esta temporada un paso hacia delante a nivel clasificatorio y así lo ha hecho notar desde el verano, durante el que ha conformado una plantilla muy competitiva y con jugadores de renombre tanto en Primera FEB como en Liga Endesa. Edgar Vicedo regresó a la segunda categoría del baloncesto nacional y firmó un gran debut con 14 puntos y 4 rebotes, aunque en la segunda jornada estuvo enfermo. También serán peligrosos para el Leyma grandes anotadores como Jalen Cone o Jaume Lobo, además del poderío físico de Adams Sola o la veteranía de Víctor Arteaga.

Entrenadores

El oponente de esta semana del Básquet Coruña será un Hestia Menorca que ha empezado la temporada con una contundente victoria contra Obradoiro en la primera jornada y que se quedó a las puertas de llevarse el derbi en la segunda contra Palma. "Rival que juega alegre y con jugadores con mucha capacidad de hacer puntos por ellos mismos. Tienen una muy buena plantilla, están muy bien entrenados y con un campo muy complicado. Pensamos que hay que imponer nuestro estilo de juego y hacer el mejor baloncesto posible. Es un equipo con jugadores que dirigen muy bien al equipo, jugadores muy defensivos, jugadores muy anotadores, jugadores atléticos, jugadores con poste... Un poco de todo. Hay que hacer el mejor partido posible para sacar la victoria, es una cancha de las difíciles, pero todos los partidos son difíciles en esta liga", analizó Carles Marco.

"Coruña es un equipo que es un claro aspirante al ascenso, que está diseñado para volver a la máxima categoría del baloncesto nacional. Vienen en un momento en el que están como un rodillo en cuanto a que sale un jugador, entra la rotación y no bajan de prestaciones ni de rendimiento", afirma sobre su rival el entrenador del equipo balear. Javi Zamora considera que las claves para sumar su segunda victoria del curso pueden estar en "cuidar un poquito el balón, intentar estar igual de serios que el otro día bajo los aros y tratar de ganar la batalla del rebote". "Hay que intentar estar serios en los intangibles, estar sólidos, plantear un buen nivel defensivo y, a partir de ahí, poder correr y jugar valientes y con ambición en ataque para poder competirles", añadió.