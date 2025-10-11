Mi cuenta

Básquet Coruña

El Uno por Uno del Básquet Coruña: Dominio interior

Jorgensen fue el máximo anotador con 18 puntos y Diop, el más valorado del equipo naranja

José Gerardo Fernández
José Gerardo Fernández
11/10/2025 22:03
Imagen del Menorca-Leyma del sábado
Imagen del Menorca-Leyma del sábado
MANOLO BARRO

CUEVAS

Involucrado. Otro partido que corre el riesgo de “partirse la crisma”. A este jugador el peor insulto que se le puede hacer es: lento. 8

MENCÍA

Desaparecido. El trabajo no se lo niega nadie pero en este partido estuvo ausente. 6

JORGENSEN

Eficaz. Cuando el rival lo pone más difícil Jorgensen aparece para dejar las cosas en su sitio. Máximo anotador del equipo y de los más valorados. 9

JOU

Trabajador. Siempre. Y por veces muy efectivo. Se puede contar con él. 7

MACACHI

Correcto. Muy pocos minutos de juego. En menos de 5 minutos, 3 puntos y 3 rebotes. 6

PACHECO

Inteligencia. Mueve el equipo con criterio y acierto. Susto al final por una posible lesión que es posible que no sea nada. Aparece en todas las estadísticas con números positivos. 8

BRNOVIC

Efectivo. Parece que no hace mucho pero es decisivo por momentos. Puntos y valoración en números muy altos. 8

DIOP

Tapado. Por momentos parece que no hace mucho. Falla dos tiros, le roban un par de rebotes pero acaba siendo el más valorado y mete 17 puntos. De manera que nada más que decir. 9

CREMO

Desaparecido. Minutos y trabajo cien por cien pero acierto, poco. Mejorará, seguro. 6

THIAM

Acierto. Tiene ráfagas de juego espectaculares que son decisivas para el grupo. Puntos, rebotes, robos… 9

JACOBO DÍAZ

Aporta. Siempre. Trabajo incansable. Y acierto a veces. Importantísimo. 8

