El Uno por Uno del Básquet Coruña: Dominio interior
Jorgensen fue el máximo anotador con 18 puntos y Diop, el más valorado del equipo naranja
CUEVAS
Involucrado. Otro partido que corre el riesgo de “partirse la crisma”. A este jugador el peor insulto que se le puede hacer es: lento. 8
MENCÍA
Desaparecido. El trabajo no se lo niega nadie pero en este partido estuvo ausente. 6
JORGENSEN
Eficaz. Cuando el rival lo pone más difícil Jorgensen aparece para dejar las cosas en su sitio. Máximo anotador del equipo y de los más valorados. 9
JOU
Trabajador. Siempre. Y por veces muy efectivo. Se puede contar con él. 7
MACACHI
Correcto. Muy pocos minutos de juego. En menos de 5 minutos, 3 puntos y 3 rebotes. 6
PACHECO
Inteligencia. Mueve el equipo con criterio y acierto. Susto al final por una posible lesión que es posible que no sea nada. Aparece en todas las estadísticas con números positivos. 8
BRNOVIC
Efectivo. Parece que no hace mucho pero es decisivo por momentos. Puntos y valoración en números muy altos. 8
DIOP
Tapado. Por momentos parece que no hace mucho. Falla dos tiros, le roban un par de rebotes pero acaba siendo el más valorado y mete 17 puntos. De manera que nada más que decir. 9
CREMO
Desaparecido. Minutos y trabajo cien por cien pero acierto, poco. Mejorará, seguro. 6
THIAM
Acierto. Tiene ráfagas de juego espectaculares que son decisivas para el grupo. Puntos, rebotes, robos… 9
JACOBO DÍAZ
Aporta. Siempre. Trabajo incansable. Y acierto a veces. Importantísimo. 8