El Leyma infunde respeto en Menorca (80-102)

Diop, en una acción del Menorca-Básquet Coruña de este sábado MANOLO BARRO

Sin pensar que el Leyma va a ascender en Navidad, que no deja de ser una burrada, lo que sí es cierto es que hay que contar con este equipo para estar arriba. Si eres espectador de un partido en el que un equipo que gana por más de 20 puntos a falta de cinco minutos y sigue peleando, defendiendo en cancha contraria y cargando el rebote como si no hubiera mañana, estás ante un equipo aspirante a todo. Un grupo unido, solidario, en el que no se esconde nadie y en el que todos están, como Fuenteovejuna, todos a una.

Y si encima tienen en sus manos baloncesto puro y duro, los ingredientes del menú deportivo del grupo son perfectamente útiles para elaborar un plato a la altura del mejor “chef”. En Menorca el equipo volvió a jugar como se esperaba. Sin relajaciones. Sin dar al rival opción a nada. Haciendo todo bien. No perfecto. Pero muy bien.

Si hay que poner un pero a esa actuación sinfónica, tal vez haya que buscarlo en el susto a modo de lesión que dio Pacheco cuando el partido agonizaba. No parece muy grave.

Malísimo comienzo de un Leyma impreciso contra un equipo local absolutamente metido en el partido. Con un 12-4 en el que Litttelson anotó 10 puntos, entre ellos 2 triples. Jorgensen acercó a los 'naranjas' con una canasta de tres puntos muy oportuna. Menorca jugaba con tiros fáciles y mucha intimidación, sobre todo en ataque. Los de Marco se acercaron y en el minuto 4 empataron a 12 tras una canasta de Thiam y un parcial de 8-0.

El cuadro coruñés empezó a cerrar el rebote en defensa y Diop, que acababa de entrar, puso por delante a los coruñeses por primera vez. El parcial seguía subiendo a 10-0 para los visitantes. Cual práctica habitual, Marco da salida a Brnovic, Diop, Jacobo, Cremo y Cuevas. O sea, en cinco minutos el cinco en pista era distinto al que comenzó.

La gran mayoría ahora de los equipos tienen una filosofía parecida. La fuerza física. El empuje. Hacia el final del primer acto, un cinco en pista bastante bajo con Thiam de nuevo sobre el parqué. Menorca corre y no le pierde la cara al marcador. Brnovic, un triple de Jou y otro de Jorgensen, además de una recuperación de Mencía y una técnica en contra de los locales, dejaron el marcador al final del cuarto en Menorca 22 Leyma 26.

Acelerón

El juego de los coruñeses fue el mismo que en los partidos anteriores. Tener posesión de pelota, movimiento rápido, esfuerzo total, carga de rebote y cuando Littelson comenzó a fallar, la cosas fueron más fáciles.

Arteaga y sus 2,12 cms. consiguieron mantener a Menorca en el partido, no dejando despegarse al Leyma. Mientras, la buena defensa coruñesa se tradujo en que el mejor anotador rival, Jaume Lobo, no conseguía anotar.

Las faltas comenzaban a favorecer a los de Carles Marco. Menorca cometía 14 personales por 7 de los coruñeses, que se estaban cuidando mucho en este apartado. Un intento desde mucho más allá de la línea de Jorgensen hubiera dado una mejor ventaja de 11, pero falló. La velocidad endiablada que daba al juego Cuevas sirvió para conservar ventajas hasta la media parte.

El equipo acabó jugando con un Diop fallón a pesar de sus 10 puntos y dos teóricos bases, Pacheco y Cuevas, que lograron mantener una ventaja aceptable de 42-49 al descanso. A un ritmo de casi 100 puntos en el partido.

La primera mitad había sido fiel a lo esperado. Defensa feroz de los coruñeses, un tanto despistados en los primeros minutos, y que luego volvieron por sus fueros en este apartado. Y velocidad tremenda en todas las acciones de los naranjas, solo superados claramente en el apartado de los rebotes, que favoreció a los locales por 17-9. Littelson y sobre todo Arteaga nos estaban haciendo mucho daño.

La sentencia

Con Pacheco, Jorgensen, Jou, Mencía y Thiam, cinco que puso en pista el entrenador en la segunda parte, los menorquines forzaron dos faltas, cogieron dos rebotes y anotaron una canasta que compensó con un triple Jorgensen. Y de pronto volvió a aparecer en unos segundos Thiam, anotando tres canastas, cogiendo tres rebotes y robando un balón que acabó en la cesta contraria. Como contra Oviedo, aunque en este partido, antes. Doce arriba. Y Jacobo a pista por un desaparecido Mencía.

A pesar de ganar por 19, la defensa que aplica el Leyma sigue siendo innegociable. Un toma y daca de canastas dejó el resultado a falta de un solo cuarto en Menorca 60-77.

El último cuarto no se diferenció en apenas nada del resto del partido. Tal vez que Leyma mejoró, si es que es posible, en aspectos como el rebote. Y contra eso hay pocos equipos que puedan hacer algo. La máxima ventaja llegó a los 26 puntos.

Algunos pueden pensar por los números que el partido fue fácil. Ese adjetivo es imposible aplicarlo en la mayoría de los encuentros de esta categoría. Todo cuesta. Pero si trabajas más que los demás, suelen pasar estas cosas como en Bintaufa. Y van 3 victorias. Les faltan 29 (recuerden que hay jornadas de descanso). Y el caso es que este comienzo de tres victorias en tres partidos tiene a mayores un dato intangible: el respeto que infunden los naranjas al resto de equipos.