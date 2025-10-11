Carles Marco: "Llevamos tres jornadas y somos todos nuevos, pero esta es la actitud"
El técnico se mostró satisfecho y crítico al mismo tiempo con la victoria de su equipo
El Básquet Coruña ganó su tercer partido de manera consecutiva en este inicio de temporada 2025-26 y se mantiene invicto en Primera FEB. Su entrenador, Carles Marco, analizó la victoria por 80-102.
Carles Marco fue crítico con los primeros minutos de su equipo, pero valoró positivamente la actuación tras el paso por vestuarios en el descanso: "Felicitar al equipo por una buena victoria en una pista realmente complicada. No hemos salido en los primeros minutos como queríamos, hemos tenido bastantes fallos a nivel táctico e individual, pero nos hemos repuesto. A partir de que hemos empatado, hemos podido hacer nuestro juego y correr para encontrar la canasta fácil, nos hemos metido en el partido. Después hemos empezado a defender un poco más, pero los dos primeros cuartos no hemos estado todo lo intensos atrás que podíamos. Pero hemos tenido un acierto que los dos partidos anteriores no habíamos tenido, sobre todo en la línea de tres. En el tercer cuarto sí que hemos hecho las dos cosas bien y hemos mantenido esa regularidad durante todo el partido. Contento del esfuerzo de los jugadores, de su actitud y a seguir, que esto es muy largo".
En diez días, el 21 de octubre, los dos equipos se volverán a ver las caras como parte de los dieciseisavos de final de Copa de España: "El partido de Copa será diferente seguro. No sé si es muy bueno haber ganado de 20 porque vamos a venir aquí sabiendo que hay que hacer las cosas mucho mejor porque ellos van a salir diferente. De aquí a que pasen estos diez días vamos a pensar en descansar, en jugar contra Palmer y luego ya volveremos a Menorca", afirmó Marco.
Es la tercera victoria seguida del Leyma, que sigue creciendo poco a poco con un proyecto que empezó totalmente de cero hace apenas dos meses. "Creo que tenemos que ser intensos durante 40 minutos como lo venimos demostrando. Ese esfuerzo del equipo en algunos momentos , si estamos acertados y seguimos este nivel, pues tenemos calidad para poder hacer estas cosas. Hay que hacer ver que tenemos que estar con este esfuerzo todos durante los minutos que estemos en la pista y así será difícil que compitan o estén en igualdad de condiciones con nosotros. Competir como estamos compitiendo, pasarnos el balón y ser generosos defensivamente, que no lo hemos sido en los primeros 20 minutos y hemos tenido muchos errores. Poco a poco, llevamos tres jornadas y somos todos nuevos, pero la actitud es esta y el trabajo de toda la semana es lo que da que podamos jugar como hemos jugado hoy", sentenció el preparador catalán.
Javi Zamora
"Creo que ha sido un partido con dos partes muy diferenciadas. Creo que hemos entrado al partido jugando un buen baloncesto y hemos llevado la iniciativa en esos minutos iniciales con buena energía en el rebote. Ellos han llegado al descanso cuatro arriba, pero teníamos la sensación de estar compitiendo de tú a tú. Hemos llegado al descanso pensando que podíamos dar un pasito adelante en el tercer cuarto porque no estábamos precisamente acertados. Esa entrada del tercer cuarto nos han penalizado muchísimo. Ellos han tenido un acierto descomunal, nos han castigado mucho con esas situaciones de pick&roll y nosotros no hemos sabido engancharnos al partido. Creo que nos hemos ido un poquito de la línea de trabajo a nivel de dureza y de intentar contestar ese gran momento del rival con solidez defensiva. Una vez que han cogido confianza han dado un despliegue de talento ofensivo que hay darles la enhorabuena porque creo que han sido mejores y que están haciendo las cosas muy bien".
"En la primera parte teníamos a todos los jugadores con faltas y hemos tenido que hacer rotaciones por eso. En la segunda he echado de menos alguna falta y contestar ese acierto con un poco más de empaque y dureza defensiva. Hay tiros de mérito, pero eso les ha permitido coger esa confianza y nosotros tenemos que ir a lo que depende de nosotros y agarrarnos a la pista con más solidez defensiva".
"Ahora mismo solo tenemos la cabeza en Palencia. Tenemos un partido el viernes con la semana corta para prepararlo y lo único que nos importa es ponernos a trabajar y analizar lo que pudimos hacer mejor. Después de Palencia ya nos pondremos a pensar en ese partido de Copa".