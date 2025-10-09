El Básquet Coruña presenta su segunda equipación

Segunda equipación del Leyma Básquet Coruña

El Básquet Coruña ha presentado este jueves la que será su segunda equipación para la presente temporada 2025-26 en Primera FEB. Con Guillem Jou como modelo, han desvelado una camiseta en la que prima el azul marino, pero con detalles en el naranja del club, así como en amarillo.

A través de este último color, el Leyma ha pretendido homenajear al histórico equipos del Sondeos do Norte que consiguió alzarse con el único título de Copa Galicia que tiene el club en sus vitrinas, ganado en el año 1996.

Segunda equipación del Leyma Básquet Coruña

En el vídeo promocional se hace otro guiño a ese equipo, ya que aparece uno de los integrantes de aquella mítica escuadra. Manu Pereira le hace entrega a Jou de una camiseta del Sondeos a los pies de la Torre de Hércules antes de que el catalán desvele la nueva equipación, que mantiene el escudo conmemorativo del 30 aniversario que ya presenta la primera.

La nueva camiseta del Básquet Coruña se podrá adquirir de manera presencial en los partidos del Coliseum o en la tienda de PG Stars, ubicada en la primera planta de la Casa del Agua, con un horario de lunes a jueves de 17.00 a 20.00 horas. También se podrá adquirir a través de la página web de la marca.