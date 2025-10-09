Carles Marco: "Tenemos que estar muy centrados si queremos sacar algo positivo de Menorca"

Carles Marco durante la rueda de prensa R. A.

Carles Marco, entrenador del Leyma, analizó la previa del tercer partido de liga de su equipo, que disputará este sábado a las 19.30 horas contra Menorca.

Sobre el estado físico de sus jugadores, no quiso encender alarmas: "Semana un poco más larga que la anterior, pero con lo típico de las todas las semanas. Algún golpe, pero esperemos que en los entrenos de hoy y mañana no ocurra nada y estemos todos bien para viajar a Menorca".

El Básquet Coruña es ahora mismo el líder de Primera FEB y uno de los seis equipos (dos con un partido disputado) que continúan invictos tras dos jornadas. Sin embargo, el técnico catalán prefiere mirar hacia delante en lugar de hacia atrás: "Valoro positivamente que llevamos dos victorias, pero tenemos que olvidarnos un poquito y centrarnos en lo que viene. Faltan muchas cosas, pero estamos compitiendo bien e intentando recuperar cosas de ataque y defensa para ser mejor equipo. No pensando mucho en lo que hemos hecho ya, sino en lo que queda por hacer".

Respecto a esas "cosas" que le faltan al equipo, el entrenador del Básquet Coruña también se mojó: "Nos falta mantener un ritmo alto durante más minutos, no tener altibajos, que es normal porque queremos jugar rápido. Nos gustaría pasarnos mejor el balón, intentar correr un poquito más... Pequeños detalles que hacen la diferencia entre jugar como estamos jugando y jugar mejor. Vamos cogiendo mecanismos entre todos y hay que irlos cogiendo un poquito más para que todo vaya más fluido sobre la pista".

Su oponente de esta semana será un Hestia Menorca que ha empezado la temporada con una contundente victoria contra Obradoiro en la primera jornada y que se quedó a las puertas de llevarse el derbi en la segunda contra Palma. "Rival que juega alegre y con jugadores con mucha capacidad de hacer puntos por ellos mismos. Tienen una muy buena plantilla, están muy bien entrenados y con un campo muy complicado. Pensamos que hay que imponer nuestro estilo de juego y hacer el mejor baloncesto posible. Es un equipo con jugadores que dirigen muy bien al equipo, jugadores muy defensivos, jugadores muy anotadores, jugadores atléticos, jugadores con poste... Un poco de todo. Hay que hacer el mejor partido posible para sacar la victoria, es una cancha de las difíciles, pero todos los partidos son difíciles en esta liga".

Sobre esos dos primeros partidos de su rival de este sábado, Marco ha sacado varias conclusiones de lo que se puede encontrar su equipo: "Los dos son buenos ejemplos. Un partido en el que son súper efectivos incluso con defensas buenas del rival. Tenemos que hacer defensivamente muy buenos esfuerzos para poder bajar sus porcentajes. El otro fue un partido en el que no están tan acertados, pero siguieron compitiendo. Tenemos que ser más regulares de lo que hemos sido estos dos partidos, manteniendo un poquito nuestro ataque y nuestra defensa y sin tener tantos altibajos, porque sino será muy difícil ganarles. Tenemos que estar muy centrados si queremos sacar algo positivo de Menorca".

El equipo balear ha formado una gran plantilla con mucho nivel tanto en la parcela ofensiva como defensiva y, para muchos, es considerado como uno de los equipos a tener en cuenta para los puestos altos del playoff. "Puede ser uno de los, no sé si tapados, pero es una plantilla que nos gusta. Hemos visto bastantes partidos y nos ha gustado cómo juegan. Tienen muy buena plantilla y van a dar mucha guerra", añadió Marco a este respecto.

Básquet Coruña y Menorca se enfrentarán dos veces en apenas diez días, ya que el destino ha querido que se crucen también en Copa de España. Ese encuentro se disputará el próximo martes 21 de octubre a las 20.30 horas, también en la isla. "Pensamos solo en lo que viene pasado mañana y tenemos que tener claro que hay un único partido que es el sábado. Luego vendrá Palmer y luego ya es contra ellos, que está bien para analizar, pero pensamos solo en este partido de momento. Intentar pensar en lo que viene, no en lo que vendrá", sentenció el técnico del Leyma.