Básquet Coruña

El Menorca - Básquet Coruña de Copa ya tiene fecha y hora

Ambos equipos se enfrentarán dos veces entre sí en apenas diez días 

Raúl Ameneiro
08/10/2025 19:48
La plantilla del Leyma durante el partido ante Oviedo
| Carlota Blanco

Ya se sabía el rival, pero faltaba por conocer la fecha y la hora exactas del primer cruce del Básquet Coruña en la Copa de España 2025. El equipo de Carles Marco se enfrentará a Hestia Menorca a domicilio el próximo martes 21 de octubre a las 20.30 horas.

Gallegos y baleares se medirán dos veces en un lapso de apenas de diez días. Además del encuentro copero, Menorca y Leyma se enfrentarán también este mismo sábado como parte de la tercera jornada de liga de Primera FEB. Los dos encuentros se jugarán en la isla y se podrán seguir a través de la plataforma de La Liga Plus.

El Básquet Coruña quedó ubicado en el lado complicado del cuadro copero. En caso de pasar de ronda, en octavos de final se mediría, previsiblemente, a Tizona Burgos y en cuartos a Estudiantes.

Cuadro Copa de España
| FEB

