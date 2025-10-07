El Básquet Coruña quiere nacionalizar a Yoanki Mencía

Yoanki Mencía durante la semifinal de Copa Galicia ante Obradoiro | Patricia G. Fraga

El Básquet Coruña quiere conseguir que Yoanki Mencía tenga pasaporte español. Algo que tendría muchas implicaciones para el club y todas ellas positivas. El Leyma ya trabaja con el jugador en este proceso y la idea es que Mencía pueda contar con la nacionalidad española en el mes de febrero del próximo año 2026.

La fórmula para conseguirla sería a través del tiempo de residencia del cubano en España, a donde llegó en octubre de 2023, por lo que está cumpliendo ahora los dos años requeridos para que los ciudadanos iberoamericanos puedan optar a ella. Al ser procedente de Cuba, Mencía podrá estar exento de realizar la prueba del dominio del español (DELE), pero sí deberá examinarse de la prueba que acredita los conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE).

En el caso de que todo vaya sobre ruedas, Yoanki Mencía dejaría de ocupar plaza de extracomunitario y liberaría una de las dos que el Leyma tiene ahora mismo ocupadas con él y con Joe Cremo. Eso sí, tampoco contaría como cupo a pesar de tener la nacionalidad española, sino como comunitario.

Esto, junto con el hecho de que la plantilla quedó supuestamente cerrada con once jugadores, dejando intencionadamente un hueco libre, hace pensar que el club se está planteando acudir al mercado en busca de un no comunitario para terminar de reforzar al equipo.

Durante la presentación del equipo hace ya un mes, el director deportivo del Básquet Coruña, Charly Uzal, admitió en declaraciones a DXT Campeón que ese hueco podría acabar perteneciendo a un '4' determinante si se diera dicha oportunidad en el mercado, pero que en principio, la plantilla estaba cerrada.

Cambio de rumbo

Sin embargo, con el paso de las semanas y tras ver al equipo en su conjunto en acción las tornas parecen haber cambiado. El club cambió su punto de mira hacia un pívot que complementase a Diop y Thiam en la pintura, pero la lesión de larga duración de Huskic con Obradoiro, ha hecho que aparezca un competidor más potente a nivel económico por un jugador de esa posición.

La idea era buscar un cinco de licencia comunitaria, pero con el Obra al acecho y la posible nacionalización de Mencía en el horizonte, el timón de la dirección deportiva del Leyma ha dado un nuevo giro. La pretensión del club está ahora en incorporar a ese jugador determinante que mencionaba Uzal durante la pretemporada, pero para la posición de '3' y con licencia de extracomunitario.

Ya desde la pretemporada esa era la posición que los seguidores naranjas veían algo más 'floja' con respecto al resto. El Leyma cuenta ahí con Guillem Jou como alero puro y con Jacobo Díaz, Danilo Brnovic y Macachi Braz como jugadores que pueden hacer de tres o de cuatro. Brnovic y Jacobo han aportado 45 puntos en dos partidos entre ambos, pero Jou y Macachi no están viendo el aro con tanta facilidad. El alero catalán promedia más de veinte minutos por encuentro y está siendo una pieza clave en defensa, pero el angoleño apenas ha acumulado once minutos en total en este inicio de temporada y parece que, de momento, no se ha ganado la confianza de Carles Marco.

Es por ello que el Básquet Coruña podría querer incorporar un perfil con más puntos en esa posición y complementar así los perfiles defensivos de Jou y Macachi con un anotador puro, a sabiendas de que el cuatro estaría bien cubierto con Danilo y Jacobo, así como con el propio Mencía, que ha empezado la temporada dominando.

El cubano está siendo, sin ningún género de duda, una de las sensaciones del arranque de la segunda máxima categoría del baloncesto español. Mencía fue el mejor del Leyma durante la victoria en San Sebastián frente a Gipuzkoa, en la que se fue hasta 20 de valoración con 13 puntos, 8 rebotes, 3 robos y 5 faltas recibidas. Nada mal como cartel de presentación en la competición.

Hace unos días se estrenó en liga ante su nuevo público y arrancó el partido contra Oviedo como un toro, siendo uno de los protagonistas del gran arranque de encuentro del Leyma. En la segunda parte se diluyó un poco su actuación y acabó firmando 11 puntos, 7 rebotes (3 ofensivos), 2 robos y 3 faltas recibidas, aunque erró ocho de sus trece lanzamientos a canasta. Un gran inicio para un jugador que ha caído de pie en A Coruña.