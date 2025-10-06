Dimiten dos miembros del Consejo del Básquet Coruña

Imagen del Coliseum | ACB PHOTO / ADRIÁN BAÚLDE

La estructura del Básquet Coruña sigue viéndose reducida en número de integrantes. Tras el despido de Joaquín Aneri hace apenas un mes, ahora son otros dos miembros de la directiva los que han presentado su dimisión. Alberto Méndez Dávila y Carlos López Cachaza dejarán de pertenecer al Consejo de Administración "por motivos profesionales", según trasladan desde el propio club.

En el caso de Alberto Méndez, perteneció a la directiva de Roberto Cibeira durante seis años y se mantuvo con Pablo de Amallo tras su llegada para facilitar la transición. A finales de la pasada temporada, tomó la decisión de dar un paso al lado. "Fui yo quien tomó la decisión de dejar el club el 15 de mayo, creí que era el momento. Llevo siete años, viajo mucho por mi trabajo, iba a comenzar una nueva temporada y no me veía con la energía necesaria", declaró en una entrevista con DXT Campeón. Por su parte, Carlos López llevaba en la directiva del Leyma más de diez años, desde los tiempos de Carlos Lamora.

El Básquet Coruña ha convocado una Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo 6 de noviembre en la que el cuarto punto del día es precisamente la comunicación de estas dimisiones, mientras que el quinto será la fijación del número de miembros del Consejo en seis personas. Tras la elección de De Amallo como Presidente, el Consejo pasó a contar con ocho miembros: el propio De Amallo, Ángel Fernández Corral, Felipe Fernández Rivadulla, Carlos López Cachaza, Alberto Méndez Dávila, Enrique Muñoz Lagarón, Juan Pablo Otero González-Dans y Miguel Valín Pardo.

Teniendo en cuenta ese quinto punto del día, todo hace indicar que las figuras de Alberto Méndez y Carlos López no serán reemplazadas, por lo que la directiva del Leyma queda aún más debilitada si cabe. Antes del despido de Aneri, la estructura del club había perdido ya a otros dos integrantes: Miguel García, responsable del área de Dirección de Operaciones y Eventos, y Pablo Díaz, del departamento de comunicación.

El orden del día de la junta de accionistas incluye también la presentación del presupuesto para la presente temporada 2025-26, así como la elección de la entidad auditora del ejercicio pasado y un informe del Presidente. La junta está convocada para el jueves 6 de noviembre a las 20.00 horas en la sede de Nordés Club Empresarial como primera convocatoria. En caso de ser necesaria una segunda convocatoria, esta tendrá lugar un día más tarde, el viernes 7 de noviembre, con idéntico lugar y hora.

Aquellos accionistas que así lo deseen podrán otorgar su representación en la junta a otra persona, sea o no accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades requeridos. Los accionistas también tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a aprobación durante la junta del próximo 6 de noviembre.