El Leyma vuelve a ser líder 543 días después

La plantilla del Básquet Coruña celebra con su afición el triunfo contra el Oviedo - Mónica Arcay/FEB

La derrota del Menorca en su cancha y la insuficiente victoria este domingo del Estudiantes contra el Gipuzkoa (93-88) devuelven al Leyma Básquet Coruña al liderato de Primera FEB 543 días después.

El 10 de mayo de 2024, fecha del histórico ascenso a la ACB, da el relevo al 5 de octubre de 2025.

El equipo entrenado por Carles Marco es uno de los cuatro que ha hecho pleno de victorias en las dos primeras jornadas. Los otros son el conjunto colegial madrileño, el sorprendente Zamora y uno de los candidatos al ascenso directo, el Palencia.

El equipo preparado por Saulo Hernández se impuso en esta segunda fecha al Tizona Burgos por 101-95, mientras que el (no) dirigido por Natxo Lezkano –está suspendido con un mes sin sentarse en el banquillo por un incidente de la temporada pasada, cuando entrenaba al Estudiantes– superó por 90-73 al Cartagena.

El conjunto naranja, que batió por 87-72 al Oviedo, presenta una diferencia entre puntos anotados y encajados de +31, solo uno más que la escuadra murciana, que a su vez supera en cuatro al Palencia. El Estudiantes presenta un balance positivo de 19.

Veinticinco veces

Es la vigésimo quinta vez que el Básquet Coruña figura en primera posición de la tabla de la segunda categoría nacional.

La primera fue en la temporada 2012-13, la de su reingreso en esta competición tras vender la plaza al Zaragoza al final de la 2001-02. El plantel entrenado por Antonio Herrera fue líder entre las jornadas tres y cinco, siempre con el mismo balance que el Andorra. Ambos llegaron invictos a la sexta fecha, donde el equipo del principat se impuso al naranja por 73-61. El Leyma también perdería los cuatro siguientes, alejándose así de toda posibilidad de volver a la cabeza de la tabla.

El conjunto naranja tuvo que esperar cinco temporadas para volver a conseguirlo. De manera fugaz. En la 2016-17 se situó al frente tras la octava jornada, igualado con el Força Lleida, al que en ese momento superaba en un solo punto –como ahora– en el diferencial.

Tres cursos más tarde regresó al liderato. Fue en la segunda fase del curso 2020-21, en el denominado Grupo Oro-Clasificación, formado por los equipos que lucharon por el ascenso.

La bella domestica a la bestia (87-72) Más información

El Leyma Coruña vence y convence en San Sebastián (63-79) Más información

Se puso primero en la segunda jornada, empatado con el Oviedo, y recuperó la plaza en la séptima, con un triunfo –y un partido más– que el Breogán. En la octava cayó al segundo puesto y retomó el mando nueve después. Llegó en cabeza a la última fecha, la décimo octava, pero la derrota (90-92) en Riazor ante el Amics Castelló mandó a la plantilla de Sergio García a la cuarta plaza.

El resto de jornadas en cabeza data de la histórica campaña 2023-24. En total, el grupo gobernado por Diego Epifanio mandó al final de 16 fechas. Lideró por primera vez en las jornadas 3 y 4, tras ganar los cuatro primeros encuentros. Y no recuperó el número 1 hasta la 21, al ganar al Betis (92-78) y perder el Estudiantes en Lleida, derrota que dejó a ambos con 17-4 y al Básquet Coruña oficialmente por delante la haber ganado un duelo al conjunto del Ramiro de Maeztu.

Los posteriores campeones de la última edición de la LEB Oro –la siguiente pasó a llamarse Primera FEB– ya no soltaron el mando. Ni siquiera cuando perdieron en la jornada 25 en la pista del Fuenlabrada y en la 31 en Alicante, sus dos únicas derrotas en 14 últimas.

En la segunda campaña tras el retorno se produjo un hecho curioso. El Básquet Coruña, ya con Tito Díaz al volante, fue colíder durante tres jornadas, pero en ningún momento figuró al frente de la tabla.

Al final de la cuarta era sexto, igualado con el Andorra, el Palencia, el Breogán, el Oviedo y el Burgos. Cinco fechas después, el empate era con el cuadro del principat y con el Palencia y el puesto de los naranjas, el tercero. Y en la duodécima, cuarta posición, con la misma marca que los anteriores y el vecino de Lugo.

Son solo dos partidos, pero a nadie le amarga el dulce de un liderato, aunque sea de alguna manera compartido. Quedan 32 por delante y lo instrumental es acabar mejor que nadie. Aunque empezar bien también está muy ídem.