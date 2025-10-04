Póquer naranja de dobletes triunfales

Caio Pacheco penetra a canasta en el duelo con el Oviedo - Carlota Blanco

Con el triunfo este viernes contra el Oviedo (87-62) el Básquet Coruña completó un doblete en el arranque de temporada, algo que ha pasado muy pocas veces en su prácticamente 30 años de vida.

En la segunda categoría nacional, donde cumple su decimoséptima temporada, solamente lo había conseguido en tres ocasiones. La última de ellas en el curso 2023-24, el del histórico ascenso a la ACB, que el plantel entrenado por Diego Epifanio comenzó con un balance de 4-0. La racha acabó en la cancha del Menorca –próximo rival del equipo de Carles Marco–, en un partido horrible que concluyó con un ridículo 56-51. Ese es el segundo mejor arranque de la historia del conjunto herculino.

En la 2012-13, la del retorno, diez años después de venderle la plaza al Zaragoza, a la entonces llamada LEB Oro, el plantel dirigido por Antonio Herrera sorprendió tanto por ganar los cinco primeros partidos como por perder los cinco siguientes. La buena racha murió en la pista del Andorra (73-61), al que en la primera ronda de los playoffs el Leyma llegaría a tener contra las cuerdas: cuarto partido en casa para sentenciar la eliminatoria.

La otra temporada con éxitos en la dos primeras jornadas fue la 2016-17. El grupo entrenado por Tito Díaz arrancó ganando en Huesca (73-80) y en el palacio de los Deportes de Riazor al Marín (71-65). La semana siguiente perdió por 86-73 en la cancha del Palma Bàsquet mallorquín.

De tres de las campañas no existen archivos federativos. En la 2004-05 el Básquet Coruña se vio abocado, a causa de un error burocrático, a jugar en Primera Nacional, de categoría autonómica.

Las otras dos son las primeras de existencia del club, ambas en la Liga EBA, entonces la tercera división nacional. Cabe pensar, habida del cuenta de los balances de ambas fases regulares, 23-3 en la 1996-97 y 22-4 en la 1997-98, que el plantel entrenado por Javier Castroverde comenzó esas campañas con más de dos victorias seguidas. Aunque ni el propio técnico herculino es capaz de precisarlo.

A falta de los datos de esos tres ejercicios, el balance más común en los dos primeros compromisos es el 1-1, repetido hasta en 14 ocasiones, contando ACB, LigaLEB/LEB Oro/Primera FEB, LEB Plata, LEB Bronce (en la única temporada, la 2007-08, en una competición que solo tendría una más de existencia) y EBA.

En la ahora tercera categoría se produjo el quinto doblete. En la temporada posterior a la venta de la plaza, la 2002-03, cuando el Básquet Coruña se impuso en los cuatro primeros encuentros. A la quinta fue la perdida, por la mínima (80-79), en la pista del Inelga BBC de Vilagarcía de Arousa.

Las cuatro primeras campaña en la Liga LEB, en las que el entonces conocido como Sondeos del Norte se movía con el presupuesto más bajo de la competición, registraron balance negativo. De menos a más. O de más a menos, según se mire.

En la 1998-99, los pupilos de Javier Castroverde perdieron los dos primeros partidos (la misma secuencia que en las campañas 2021-22 y 2019-20). En las tres siguientes, con Juan Díaz a la batuta, 0-3, 0-4 y 0-5.

El peor inicio en la segunda etapa en Oro data de la 2015-16, un 0-3 que acabó convertido en 1-7. Luego, el plantel de Tito Díaz llegaría a semifinales de los playoffs y desperdiciaría un match ball en casa en el cuarto duelo ante el Melilla.

Desde la campaña 2012-13, el balance en los dos primeros partidos en la segunda categoría es de 17-13, por 0-14 en las cuatro primeras. En las 27 temporadas de las que hay registros federativos, la marca es de 24 victorias y 30 derrotas.

El mayor número de traspiés consecutivos en el comienzo se remonta al curso 2010-11, en LEB Plata, media docena. La racha acabó en Guadalajara (72-82).