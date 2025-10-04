El Básquet Coruña, nunca por detrás de sus rivales

El banquillo del Leyma celebra una canasta del equipo durante el partido - | Carlota Blanco

Tan solo van dos jornadas, es cierto, pero el Básquet Coruña ya está dejando sensaciones y datos de equipo dominante en muchos tramos de partido. Uno de esos datos es que todavía no sabe lo que es ir por detrás en el marcador. Ni Gipuzkoa hace siete días, ni Oviedo ayer fueron capaces de ponerse por delante en algún momento y eso habla muy bien del equipo sobre todo a nivel defensivo y de capacidad de reacción.

Curiosamente, es la situación radicalmente opuesta a la que se daba durante la pretemporada, donde el Leyma no entraba bien a los partidos y se veía en la tesitura de tener que ponerse el mono de trabajo para volver a engancharse a los choques e intentar remontarlos en las segundas partes.

El primer caso fue la semifinal de Copa Galicia contra Obradoiro, cuando el equipo dirigido por Carles Marco llegó a ir alrededor de quince puntos por debajo en el marcador. Algo dijo el técnico catalán en el vestuario durante el tiempo de descanso, porque sus jugadores volvieron con otra actitud a la pista y firmaron un tercer cuarto escandaloso. Finalmente, el Leyma se terminó llevando el encuentro y accediendo a la gran final, donde plantó cara al Breogán, pero terminó cayendo después de remontar de nuevo cerca de quince puntos en el último cuarto para forzar la prórroga.

El caso más destacado fue el partido contra el Porto en Portugal, donde el Basquet Coruña llegó a ir 26 puntos por detrás y se terminó haciendo con el triunfo por 79-86. Liga nueva, vida nueva Todo este escenario de pretemporada que preocupaba a la afición de cara a la competición oficial parece haberse desvanecido, al menos en estos dos primeros encuentros, con el inicio de la Primera FEB.

La semana pasada frente a Gipuzkoa, el equipo de Sergio García llegó a empatar el partido, pero fue nada más comenzar (2-2). El Leyma se despegó pronto en el marcador y los vascos se acercaron, pero no fueron capaces de ponerse por delante en ningún momento y la reacción coruñesa les permitió llevarse la victoria por 63-72.

Ayer el Basquet Coruña se estrenaba en el Coliseum ante su público y enfrente tenía al que venía de ser elegido mejor jugador de la primera jornada: Gregory Parham. Ninguna de esas dos circunstancias pareció amedrentar al equipo de Carles Marco, que salió con gran desparpajo a la pista y un parcial de salida de 17-9 con varios dos más uno a su favor. El plan del entrenador catalán para parar a Parham, dejándole salir hacia su mano izquierda y negándole la derecha parecía salir, ya que no estaba siendo capaz de producir con facilidad en ataque.

El Leyma se fue hasta los 18 puntos de ventaja al inicio del segundo cuarto, pero Oviedo se recuperó antes del descanso y se fue a vestuarios a nueve. La inercia se mantuvo a la salida y Oviedo llegó a empatar el partido hasta en tres ocasiones, pero los naranjas supieron mantenerse firmes y no ceder ventaja a su rival en el marcador.

El equipo se agarra a los partidos, eso está claro, pero tanto yendo por delante como yendo por detrás en el marcador. Tiene carácter, personalidad y jugadores que desprenden energía y conectan con la grada en los momentos que hacen falta, como fueron este viernes Dídac Cuevas y Abdou Thiam.