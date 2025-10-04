El 1x1 del Básquet Coruña contra el Oviedo

Jou y Thiam, durante el partido de la segunda jornada - Carlota Blanco

Segunda victoria del Leyma Coruña en dos partidos. Ambas de manera holgada, pero con diferentes jugadores como los más destacados. Contra el Oviedo brillaron especialmente Dídac Cuevas y Abdou Thiam.

DÍDAC CUEVAS (9)

El catalán se resarció de su flojo partido en San Sebastián. Además de ser el máximo anotador naranja bajó 4 rebotes, dio 2 asistencias y robó otros tantos balones.

YOANKI MENCÍA (8)

De más a menos. Claro que era materialmente imposible mantener su ritmo del primer cuarto (9 puntos y 5 rechaces). Cuando no miró al aro se desvivió en defensa.

PAUL JORGENSEN (7)

Le costó entrar en el partido. No lo hizo hasta el último cuarto, cuando el equipo le necesitaba. Sobrevivió a un costalazo capaz de doblar a un elefante.

JOE CREMO (6)

Mejor en defensa que en ataque, el neoyorquino también despertó, como su vecino de estado, en el cuarto periodo, con dos canastas seguidas muy importantes.

GUILLEM JOU (6)

Sigue sin estar fino desde el perímetro, pero trabaja más que nadie en toda la pista, no toma tiros que no son suyos y suma mucho en intangibles.

MACACHI BRAZ (6)

Solo estuvo dentro del rectángulo durante cuatro minutos y siete segundos. Capturó 2 rechaces, uno de ellos en ataque, que convirtió en canasta. Poco más pudo hacer.

CAIO PACHECO (7)

Al brasileño también le costó entrar en harina. Tras firmar un 0 de 6 en tiros de campo en la primera mitad, floreció en el tercer cuarto para atajar al rebelión del Oviedo.

DANILO BRNOVIC (7)

El montenegrino siempre hace cosas, como tirar poco y bien (2 de 3 en triples), ayudar en defensa y rebote y clavar alguna que otra canasta dañina para el rival.

ILIMANE DIOP (6)

Atacó el aro, y acertó, en su primera acción. Luego estuvo muy fallón (0 de 3 en tiros de dos y 0 de 3 en triples). Mejor atrás, intimidando y taponando (3).

ABDOU THIAM (9)

Tuvo problemas de faltas desde muy temprano. Tal vez por ello llegó fresco al momento de la verdad, donde se convirtió en el arma letal que acabó con el Oviedo. Ah, y bajó 11 rechaces.

JACOBO DÍAZ (7)

Otro que tiró poco y bien (3 de 6 en total), trabajó a destajo en defensa y no cometió errores en ataque.