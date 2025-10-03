La 'bestia negra' regresa a la ciudad

Macachi Braz, en la final de la Copa Galicia disputada en el Coliseum - Germán Barreiros

El Leyma Básquet Coruña debuta este viernes (20.45 horas) en casa contra el peor rival posible. Con la historia en la mano. El Oviedo es el equipo que peor se le ha dado en sus casi 30 años de vida.

Una pesadilla constante. Tanto en Riazor (antiguo feudo naranja) como en Pumarín (el equipo carbayón juega a partir de esta temporada en el Palacio de los Deportes).

Y, por si fuera poco, Carles Marco dirigió durante tres temporadas al conjunto astur, todas ellas con un ayudante, el porriñés Javi Rodríguez, que cumple su tercer ejercicio al timón de la bestia negra.

El Oviedo inició la competición liguera con derrota (87-101) ante el Estudiantes, en un partido donde Rodríguez solo pudo contar con ocho jugadores de la primera plantilla, más un canterano.

London Johnson, fichado tras la ‘fuga’ de Bryce Goodine a dos semanas del inicio del curso, no pudo debutar a causa de una indisposición. El concurso de Robert Cosialls y de Pablo González Longarela sigue entre interrogaciones.

Por parte local, Marco dijo en rueda de prensa que Joe Cremo se torció un tobillo, pero que el miércoles ya pudo volver a trabajar con el grupo.

En principio, todos disponibles para buscar un segundo éxito que mantenga al único descendido de la ACB esta campaña en Primera FEB en el grupo de cabeza. Es importante sumar desde el principio; y mucho más cuando se parte con un nuevo entrenador y ningún renovado entre los once integrantes del plantel.

Sobre el papel, el Leyma es superior al Oviedo. Por nombres. Y también por fondo de armario. Y luego está la historia. La maldita historia. Un maleficio que se enquista, aunque en el deporte lo pasado, sobre todo lo muy pasado, no debería ser más que mera anécdota.

En este caso va más allá. El Básquet Coruña y el Oviedo Baloncesto se han visto las caras en 24 ocasiones en liga regular. Entre las antiguas LEB Plata y LEB Oro. La victoria fue azul en 17. En playoffs, la cosa está repartida al 50%: dos triunfos carbayones y dos naranjas, ambas veces en cuartos de final al mejor de tres partidos.

A esa historia negra ha puesto varios granos de arena el hoy jefe del banquillo naranja. Al mando del Oviedo, Carles Marco sumó seis victorias en otros tantos enfrentamientos, todos en temporada regular. “Se me hace especial porque hay gente dentro que conozco, pero cuando empiece el partido cada uno va a estar a lo suyo y vamos a pensar en ganarles”, declaró el badalonés.

Paul Jorgensen: "Es verdad que en los momentos 'clutch' me siento cómodo" Más información

“El Oviedo ha jugado muy bien en pretemporada, con jugadores que no son muy conocidos en la liga, melones nuevos por abrir”, agregó Marco sobre el actual plantel del club que le dio la primera oportunidad de ser entrenador principal.

Melón abierto

Entre esos melones, uno ya se ha abierto. A lo grande. El combo guard Greg Parham II fue el MVP de la primera jornada, con 40 de valoración merced a 32 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias.

Pero el Oviedo no se circunscribe a la inspiración divina de este debutante en la categoría. Cuenta con jugadores talentosos y conocedores de la competición como el base Dan Duscak –formado en la cantera del Real Madrid–, el escolta Raúl Lobaco, el alero Calvin Hermanson –antes en Palencia, Castelló, San Pablo Burgos y Cartagena Baloncesto– y el mencionado ala-pívot Cosialls.

El Menorca, rival en dieciseisavos de la Copa de España Más información

Además de con un repatriado –llegó en el tramo final de la pasada campaña– desde la NCAA, el pívot Alonso Faure, y otros dos rookies, ambos en el campo profesional, el ‘4’ estadounidense Francis Nwaokorie, procedente de la universidad de Loyola Chicago, y el citado London Johnson, con crianza repartida entre las más afamadas Saint Jonh’s y Seton Hall. En Primera FEB debuta el interior Daniil Shelist.

El Coliseum rompe el precinto oficial después de tres amistosos (dos triunfos, ante el Obradoiro y el FC Porto, y derrota contra el Breogán en la final de la Copa Galicia). Un factor favorable para aparcar por un tiempo a la bestia.

“Tenemos que estar muy centrados en hacer las cosas bien aquí y en poder sacar partidos. Para poder estar arriba necesitas hacerte fuerte en casa”. Palabra de Carles Marco.