La bella domestica a la bestia (87-72)

Yoanki Mencía, uno de los destacados del Leyma, penetrando a canasta - Carlota Blanco

El Leyma Básquet Coruña sorteó con bastantes apuros la amenaza de su ‘bestia negra’ histórica, el Oviedo, al que finalmente doblegó por 87-72 para seguir invicto en su regreso a la segunda categoría nacional.

La semana pasada, tras ganar con holgura (63-79) en San Sebastián, Carles Marco declaró que no estaba del todo contento con el rendimiento de los suyos en ataque. Una asignatura que en el debut en ante su afición aprobaron en el primer examen.

Diez minutos iniciales en los que los locales sumaron muchísimo de tres en tres después de la canasta inicial de Mencía, al igual que en la cancha del Gipuzkoa, tras rebote ofensivo. Prendió la traca el propio ala-pívot cubano, con una diana desde el arco, a la que siguíó otra de Jou. El conjunto carbayón lo intentaba, pero sin puntería.

También trató de aprovechar los centímetros de Faure en el poste bajo, pero el joven pívot formado en la NCAA erró un par de tiros fáciles bajo el aro. Un 2+1 de Diop y uno de Jacobo Díaz mantuvieron dos canastas de margen en el marcador. Y un mate, al contraataque, de Brnovic condenó al porriñés Javi Rodríguez a solicitar el primer tiempo del encuentro (17-9).

Parham, MVP de la primera jornada, y que se había presentado poco antes en sociedad con un triple (el único visitante en el primer acto), y su paisano Nwaokorie se echaron el Oviedo a la espalda.

Y en estas volvió Mencía al rectángulo. Puso la guinda al periodo inaugural con 9 puntos y 5 rebotes. Los últimos dos tantos con un floater sobre la bocina del décimo minuto (25-15).

El caribeño abrió el segundo corte igual que el primero: canasta tras rebote ofensivo, esta vez de un lanzamiento suyo. Y, al igual que en el primero, le siguieron dos anotaciones de tres puntos, ambas de Cuevas; primero un 2+1 y a continuación una bomba lejana. El -18 (33-15) obligó a Javi Rodríguez a parar el partido.

Los suyos salieron del tiempo muerto con dos marchas más. Con Duscak pisando el acelerador a fondo, el Oviedo empezó a volar sobre el parqué del Coliseum mientras el Leyma se perdía en acciones ofensivas algo precipitadas. La preocupación cambió de bando con un parcial de 0-9, cerrado con una canasta de Shelist.

Carles Marco, que ya había pedido un tiempo muerto después de encajar cuatro puntos seguidos –coñas, las justas–, gastó otro con 38-30 en el cubo. Braz, en su primeros segundos en pista, cortó el parcial adverso tras una captura en el aro carbayón.

Un nuevo 0-4 dio paso a la última diana de la primera mitad, de Brnovic, para colocar la distancia cerca de la decena (43-34). Pese a que este periodo no fue demasiado bueno, en general, por parte de los naranjas, únicamente perdieron un punto de la ventaja amasada en el primero. El que no se consuela es porque no quiere.

No obstante, el Oviedo ya había plantado en la pista la señal de peligro. Avivada con los dos libres fallados con que Mencía desprecintó la segunda parte. El marcador lo movió un triple de Parham, antes de que Jou, con muchas dificultades y después de tres rebotes ofensivos de los naranjas, devolviese cierta tranquilidad a unos graderíos con algo menos de 5.000 personas.

Un ilusión mental. Porque el Oviedo tenía el ritmo. Y el acierto. Otro triple de Parham estrechó el cerco (45-42). Y un 0-5 hizo a Carles Marco a llamar a capítulo a los suyos antes de que el rival certificase la remontada (48-47).

Pacheco tomó las riendas de la resistencia naranja. Negado hasta ese momento (0 de 6 en tiros de campo), el brasileño empalmó un par de canastas. Aunque los visitantes devolvieron golpe por golpe, no lograron ponerse por delante. Thiam, tras rebote ofensivo, y Jorgensen, con un libre, no pudieron despegar a la bestia.

Explosión de Thiam

El cambio llegó con un triple de Brnovic, que dio paso a dos minutos de locura. Diop taponó una penetración de Cosialls y al otro lado de la pista Pacheco se plantó, pasó el balón entre las piernas a Jacobo Díaz y el madrileño añadió tres puntazos (63-56) Diop, con dos libres desperdiciados a poco más de siete segundos del bocinazo, y un triple de Nwaokorie justo sobre él enfriaron el despegue: de un posible +9 a una magra renta de 63-59.

No obstante, el Leyma había recuperado el color. Un poquito más sanote con el triple de Cuevas que levantó el telón del cuarto periodo. El Oviedo, como buena ‘bestia negra’, siguió dando la turra (66-64). Hasta que Cremo enlazó dos canastas –sus primeras del choque–y le siguió Pacheco.

El aperitivo de la explosión que, por fin, cambió el rumbo. Dos mates de Thiam, el primero tras alley-oop con el brasileño, y el segundo después de robar el balón e irse como un cohete hacia el aro (76-64). Un tiempo muerto de Javi Rodríguez y dos puntos de Parham no cortaron el momentum del senegalés, que enseguida añadió dos tantos más a su colección, aunque falló el adicional.

Por si quedaba alguna duda, la zanjó Jorgensen desde el arco y con dos libres después de pegarse un costalazo brutal (85-66).

Sufriendo, como corresponde la historia con el Oviedo, pero, al igual que en San Sebastián –dos partidos con mucho en común–, con holgura. Y con aspectos mejorados respecto al debut.