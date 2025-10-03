Carles Marco: "Hemos tenido un momento duro, pero nos hemos sobrepuesto"
El técnico del Leyma analiza la victoria de su equipo ante Oviedo por 87-72
Segunda victoria consecutiva del Basquet Coruña en dos jornadas de Primera FEB. El equipo de Carles Marco se estrenó ante su público con un triunfo por 87-72 frente a Oviedo.
Carles Marco
"Contentos de empezar ganando en casa con tanta gente y agradecerles que hayan venido. Hemos sufrido un poco desde el banquillo, pero contentos. Creo que hemos salido muy concentrados, haciendo bien los pequeños detalles que habíamos hablado defensivamente. Pero ha sido pararnos un poquito en esas acciones, tirar sin tocar la pintura, sin estar agresivos, con algunas frustraciones y nos han remontado. Hemos tenido un momento duro, pero nos hemos sobrepuesto todos y hemos hecho un último cuarto en el que hemos subido nuestra agresividad y nuestra intensidad. Nosotros hemos estado muy bien en el último cuarto, como debería ser en todo el partido".
"Creo que las frustraciones nos han llevado a fallar tiros o tiros libres y dejamos de pensar en la siguiente acción. No estoy en sus cabezas, pero muchas veces pasan estas cosas, se juntan dos jugadores que sienten que no han hecho una acción buena y no nos ayuda. Eso hace que no seamos regulares. No hay que pensar en lo que ha pasado, sino en lo que viene. Otra cosa es que nos hemos visto jugando más fácil, no hemos tocado la pintura como deberíamos y nos hemos dedicado a tirar".
"Creo que somos dos equipos que insistimos en correr y nosotros hemos reboteado muy bien, sobre todo Abdou en el tramo decisivo. Hay algunos que no hemos cogido, pero los hemos tocado y hemos parado su contraataque".
"Ellos han estado acertados en el tercer cuarto y nosotros con mala comunicación. Ha sido el momento en que nos hemos frustrado y no nos salen las cosas en ataque ni en defensa".
"Necesitamos ser más regulares, que cuando no van bien las cosas sigamos al mismo ritmo. Esto es un proceso. Hay muchas cosas nuevas y nos estamos adaptando. Es algo a mejorar. Necesitamos la energía que nos ha dado en algún momento Dídac y la gente nos empuja en esos malos momentos. Tenemos que ser conscientes de que no hay rival fácil, no ha partido fácil y tenemos que estar los 40 minutos así".
"Nos hemos plantado en el minuto veintipico y había 3 jugadores que tienen puntos casi sin anotar. Eso puede pasar. También es un tema de trabajárselo ellos que si no han metido, ya entrarán. Cuando entren, no tendremos tantos rebotes ofensivos y menos posesiones".
"Hay muchos jugadores buenos y todos los partidos van a ser así. Esto es la Primera FEB. Me alegro de que haya venido mucha gente y espero que estén contentos y sigan viniendo porque los vamos a necesitar".
"Nuestra entrada era de querer disfrutarlo, pero con esa presión. Había que disfrutar, con responsabilidad, pero con poca presión. Ha sido chulo. El campo no lo habíamos visto con el cubo ni con mucha gente. Necesitamos de esto si queremos ganar todos los partidos que podamos aquí".
"Estamos defendiendo con fallos tácticos aún, pero con buena energía y con buena actitud. Esa es la línea para que luego las cosas táctica salgan".
"Tenía ganas de ver a Javi Rodríguez y hacía mucho que no nos veíamos. Contento de ver a gente que quiero y desearles lo mejor. Seguramente sea más emocional cuando vaya a Oviedo".
"Intentar ser agresivos con Parham. Es un jugador que tiene muchas cualidades y hemos intentado quitarle esa productividad más a derechas que a izquierdas. Sin cambiar mucho nuestras normas, pero intentando que fuera más a izquierdas porque creíamos que tendría menos eficiencia".
"Yoanki tiene que intentar tener ese punto de pausa en algunas situaciones. Lleva un par de semanas fastidiado de la espalda, aunque no se le nota. Su irrupción cuando juega a campo abierto es muy buena, pero tenemos que ayudarle para que pueda aportar también en otras situaciones".
Javi Rodríguez
"Han estado mejor que nosotros a lo largo de 40 minutos. Han jugado más duro, con más convicción y creyéndoselo más. Hemos fallado muchos tiros liberados y tiros libres en la primera parte. Nos ha fallado un poco el tener demasiado respeto hacia el rival. En cuanto lo hemos perdido y hemos jugado a lo que sabemos hemos remontado 18 puntos. Hemos puesto en problemas al Leyma en la segunda parte y en el momento en que está el partido ahí hemos dado demasiados regalos y no puede ser. En el momento clave del partido no hemos jugado nuestro mejor baloncesto, no hemos estado acertados y hemos cometido demasiados errores".
"Cuando empieza el partido y te vas 18 abajo no es un tema de cansancio, es un tema de mentalidad. No de actitud, sino de mentalidad. El equipo tiene actitud, pero creo que hemos tenido demasiado respeto al rival. Tenemos muchos momentos en que no somos nosotros, nos falta ese puntito de creérnoslo. Hemos jugado contra dos rivales de entidad, pero son como nosotros. Tenemos que tener esa capacidad de que en cualquier campo podemos competir contra cualquier rival".
"Estábamos dominando el partido y hemos cometido errores absurdos, infantiles. Ahí de repente hemos dejado de jugar y hemos dejado de hacer lo que estábamos haciendo bien. Luego nos hemos venido abajo. Nos da igual jugar en casa o fuera, tenemos que ser nosotros mismos".
"No estoy preocupado. Lo que quiero es volver a ver el equipo que somos. Si estuviera preocupado en la jornada 2 después de jugar con Estudiantes y Coruña, me lo tendría que hacer ver. Lo que quiero es que este equipo compita bien, por eso hablo de mentalidad. Nos falta ese punto para creernos que somos igual de buenos".
"Duskac se ha hecho daño en el tobillo que tenía mal, por lo que pinta mal".
"Estábamos en nuestro mejor momento, pero cometimos 2/3 errores y ellos los aprovecharon. No puedes regalar tanto. Nosotros tenemos que minimizar esos errores. Tanto el otro día como hoy hemos dado demasiadas facilidades y sin ser nosotros".