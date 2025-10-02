Mi cuenta

Diario de Ferrol

Básquet Coruña

El Menorca, rival en dieciseisavos de la Copa de España

Los de Carles Marco tendrán que viajar a las Islas Baleares

Chaly Novo
Chaly Novo
02/10/2025 12:38
Imagen de un partido de pretemporada de Leyma Coruña
Imagen de un partido de pretemporada de Leyma Coruña - Carlota Blanco

El Museo de la Federación Española de Baloncesto (FEB) acogió el sorteo de dieciseisavos de final de la segunda edición de la Copa de España, que emparejó al Leyma Básquet Coruña con el Menorca, en cuya cancha se disputará la eliminatoria a partido único. 

La FEB dará a conocer en breve las fechas y las horas de cada una de la eliminatorias. El hecho de jugar como local lo determinaron ser de categoría inferior y salir en primer lugar del bombo para dirimir un enfrentamiento. 

En esta primera ronda de cruces hay un explosivo duelo entre el Oviedo y el Obradoiro, con el factor cancha a favor del conjunto carbayón, al salir antes su nombre que el del compostelano.

Otro de los platos fuertes de dieciseisavos es el enfrentamiento entre el Fuenlabrada, que jugará en su cancha, y el Lucentum Alicante. Los otros duelos entre equipos de Primera FEB los librarán el Melilla y el Zamora, en la cancha del Decano; el Gipuzkoa y el Palmer, en el San Sebastián Arena, y el Ourense y el Cartagena, en el Pazo Paco Paz.  

Las eliminatorias, que se jugarán los días 21 y 22 del persente, son a partido único. El campeón de la Copa de España obtendrá, además de un premio en metálico de 50.000 euros, la segunda plaza final de la fase regular. 

