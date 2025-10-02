Carles Marco: "Espero que lo hagamos un poquito mejor que la semana pasada"

Carles Marco, durante la rueda de prensa previa al partido de la segunda jornada - Carlota Blanco

En la rueda de prensa previa al partido de la segunda jornada Carles Marco se refirió al rival, el Oviedo, como "un equipo muy vertical", y anticipó un duelo "difícil" contra un rival que tiene bastantes similitudes con su equipo.

Respecto al estado de la plantilla, el técnico del Leyma Básquet Coruña indicó que espera poder contar con todos sus efectivos, a pesar de que "Joe (Cremo) se torció un tobillo, aunque ya pudo entrenar ayer" y aún quedan dos entrenamientos.

Marco calificó de "partido difícil" el debut en casa. "El Oviedo ha jugado muy bien en pretemporada, muy sólido, han jugado contra grandes rivales, y han ganado todo a excepción de Palencia. Jugando bien, corriendo, siendo muy directos, con jugadores que no son muy conocidos en la liga, melones nuevos por abrir. Es un buen equipo. Un partido difícil, en el que quien controle el ritmo, tenga menos pérdidas y hagas mejor sus cosas tendrá más opciones de ganar".

"Tenemos mucha ilusión y muchas ganar de jugar nuestro primer partido en casa", continuó el preparador catalán.

Marco entrenó tres temporadas seguidas al equipo carbayón. "Es especial", dijo en referencia a enfrentarse al primer equipo en el que fue técnico principal. "Pero cuando empiece el partido cada uno va a estar a lo suyo y a pensar en ganar".

En lo tocante al Coliseum como posible fortín, el preparador del Leyma indicó que "nos parece básico jugar en este pedazo de pabellón, que la gente esté con nosotros, que haya esta cantidad de socios. Tenemos que estar centrados en sacar el máximo de partidos aquí. Jugamos ya tres delante de nuestra gente, ahora es diferente porque es partido oficial, pero la gente hará que ganemos partidos".

La victoria en San Sebastián no fue gracias al brillo en ataque. El objetivo para la segunda jornada es "en defensa seguir mejorando y creciendo. En ataque... el rival también juega. Tenemos que correr, porque Oviedo juega rápido, y pasar mejor para poder subir los porcentajes de tiro. Seguir aprendiendo y creciendo para mejorar los feelings. Necesitamos una buena actividad en defensa y parar a jugadores que son muy verticales en el uno contra uno, como Parham, Duscak, Johnson... Espero que lo hagamos un poquito mejor que la semana pasada".

Los sistemas de Marco no parecen contener jugadas para que los pívots ataquen directamente el aro. Una filosofía que defiende, pero con matices. "Corremos mucho, y muchas veces jugar con los interiores en el poste bajo es parar un poquito el ritmo de nuestro ataque. Seguimos aprendiendo y viendo cómo sacar ventajas. Intentando sacar nuestra mejor versión de cada jugador. Nuestros interiores son de otro perfil, pero no significa que no participen en nuestro ataque".

Greg Parham fue, con 40 de valoración, el primer MVP del curso. Marco no descarta algún tipo de vigilancia especial. "Nuestra filosofía es intentar hacer nuestras cosas bien, cada día mejor. Podemos variar algún aspecto táctico dependiendo del rival. Pero partiendo siempre de la premisa de no cambiar muchas cosas, porque para hacer las cosas bien, hay que entrenarlas. Y hasta que no hacemos una cosa muy bien, no podemos cambiar. Algún detalle haremos, porque Gipuzkoa no tenía jugadores tan verticales, pero dentro de nuestras cosas".

En pretemporada brilló en el equipo astur el escolta Bryce Goodine, pero se desvinculó del club carbayón por motivos personales. Su ficha la ha ocupado London Johnson, que todavía no ha debutado. "No le conocemos mucho. Casi no hemos visto imágenes suyas y no sabemos qué perfil es", concluyó Carles Marco.