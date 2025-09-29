Yoanki Mencía ya decide en Primera FEB

Yoanki Mencía penetra a canasta durante el partido ante Gipuzkoa| Fernando Fernandez

Fue el primero en llegar y no despertó demasiada ilusión en aquel momento. Cuando se anunció el fichaje de Yoanki Mencía por el Básquet Coruña había un solar por plantilla, ya que el club no había renovado a ningún miembro de la temporada pasada y el cubano fue la primera piedra del nuevo proyecto naranja tras la de Carles Marco en el banquillo.

Desde el primer día, Mencía hizo notar que tenía hambre y ganas de demostrar en su primera experiencia en Primera FEB. A pesar de no ser de los más destacados del equipo durante la pretemporada, el cubano ya dejó muestras de lo que iba a aportar durante todo el año: intensidad a raudales, energía y potencia desmedida tanto en defensa como en ataque.

Llegó el día del estreno oficial y Yoanki fue uno de los cinco elegidos por Carles Marco para ser de la partida junto a Pacheco, Jorgensen, Jou y Thiam. Empezó fuerte el cubano el encuentro robando un balón a Terry en la primera acción del partido. En esa misma transición capturó un rebote ofensivo y anotó sus primeros dos puntos, estrenando así el casillero del Básquet Coruña en la temporada 2025-26.

Su siguiente aportación no fue tan positiva, ya que se jugó un triple que casi no tocó ni la red, pero ese fue su único error grosero en el encuentro. Mencía estaba siendo una pesadilla en defensa para Gipuzkoa y robó su segundo balón poco después para finalizar en contraataque con un mate. No sería la última acción de este estilo del cubano, que parecía estar hiperactivo sobre la pista del Amenabar Arena.

En cada rotación en la que participa, Mencía aporta energía e intensidad en ambos lados de la pista, siendo un jugador ideal para el estilo de juego rápido y defensivo que pretende Carles Marco. Pese a medir 1,98 metros, no tiene ningún tipo de reparo en ir a chocar con jugadores más altos que él. De hecho, su potente físico y corpulencia, sumados a una punta de velocidad bastante alta, le permiten ganar muchos de esos duelos e ir hasta dejando oponentes por el suelo a su paso. Además, Mencía ha hecho gala de un buen manejo de balón incluso a altas velocidades, algo que de primeras podría chocar con su apariencia.

Finalmente, Yoanki acabó el encuentro con 20 de valoración, unos registros a los que llegó con trece puntos (cinco de nueve en tiros de campo), ocho rebotes, cuatro robos y cinco faltas recibidas. Fue el mejor del partido para el Básquet Coruña, respondiendo a las expectativas depositadas sobre él.

El cubano se postula así como un jugador a seguir a lo largo de la temporada 2025-26. Ya no solo dentro de la plantilla coruñesa, sino en toda la Primera FEB. Está dentro de un entorno y un esquema que le favorecen y, aunque en otros partidos puede que no brille tanto en ataque, está claro que va a ser un jugador que siempre aporte tanto dentro como fuera de la cancha.

Con la salida de Beqa Burjanadze quedaba vacante esa plaza de jugador que conectara con la grada durante los partidos y ‘el toro’, como ya el ha bautizado parte de la parroquia naranja, se está postulando para ser ese enlace. Mencía ha sido la primera figura de la primera victoria oficial en el nuevo proyecto del Básquet Coruña, que el viernes se estrenará en el Coliseum ante Oviedo.