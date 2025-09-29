Primera FEB: batacazo, lesiones graves y... retirada

Goran Huskic, contra el Leyma en semifinales de la Copa galicia - Patricia G. Fraga

La sonora derrota (97-77) del Obradoiro en la pista del modesto Menorca –la temporada pasada estuvo cerca del descenso– no es lo único destacable de la jornada inaugural de la Primera FEB 2025-26, cuyo MVP es Greg Parham, base del Oviedo.

El estadounidense (un error en la web de la FEB lo da como nacido en A Coruña) registró 32 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias y 40 de valoración, insuficientes para doblegar en su nuevo hogar (87-101), el Palacio de los Deportes de la capital astur, al Estudiantes de Jayson Granger (37 créditos) y Sasu Salin (27).

Además del revolcón en Menorca, el Obradoiro de Diego Epifanio, que ya está, por tiempo indeterminado, sin Olle Lundqvist, víctima de sus sempiternos problemas en los hombros, pierde, para todo el curso, a otro de los héroes del ascenso del Leyma, el pívot Goran Huskic, por la rotura del ligamento cruzado anterior izquierdo.

La misma lesión que anunció el Palma mallorquín de su alero Xabi Beraza, solo que en la otra rodilla, además de un esguince grave del ligamento lateral.

El Alicante, verdugo del otro equipo gallego en Primera FEB, el Ourense (87-76), también se queda sin una pieza clave, Brad Davison. El escolta, en el Obradoiro la temporada pasada, ha decidido colgar las zapatillas para ejercer como técnico asistente en la universidad de Wisconsin, donde se formó entre 2017 y 2022.

Del resto de la jornada destaca la dificultad del Palencia de Natxo Lezkano –suspendido por un mes sin senatarse en el banquillo a causa de un asunto de la temporada pasada, cuando entrenaba al Estudiantes– para deshacerse (69-78) del debutante Palmer mallorquín. Lo logró gracias a un parcial de 14-26 en los diez minutos finales.