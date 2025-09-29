El Leyma Coruña amplía el dominio del descendido

Acción de Dídac Cuevas en el partido en la pista del Gipuzkoa - BC

La victoria del Leyma Básquet Coruña en la pista del Gipuzkoa (63-79) eleva hasta el 59,7% de porcentaje de éxito en la jornada inaugural de la Liga LEB/LEB Oro/Primera FEB de los equipos caídos meses antes de la Asociación de Clubes de Baloncesto.

Los problemas financieros del Real Betis (ahora llamado Hereda Sevilla, o algo así), que impidieron en los despachos el ascenso logrado en el parqué, hacen que el conjunto herculino sea el único recién descendido en la Primera FEB 2025-26, ya que la ACB repescó al Fundación CB Granada, penúltimo clasificado del último torneo liguero.

Una situación que se da por tercera vez desde el nacimiento, en 1996, de la actual segunda categoría del baloncesto español. En la 2017-18 el único caído de la cumbre fue el Manresa, que comenzó el curso con triunfo por 81-73 en casa contra el Cáceres. También ganó en el estreno el Gipuzkoa del ejercicio 2016-17, en su caso en la cancha del Palma mallorquín (67-75).

En total, los retornados a la segunda instancia nacional, se han anotado el triunfo en 28 de las 47 ocasiones, guarismo de partidos impar no solo ocasionado por los tres casos citados anteriormente, también por las temporadas en que no hubo ascensos ni descensos (2011-12, 2012-13, 2014-15, 2018-19 y 2019-20) en la ACB y la entonces LEB Oro.

De las temporadas con los dos ascensos y los dos descensos, los que bajaron de categoría solamente lograron en cinco ocasiones el pleno de victorias en la jornada inaugural de la segunda división.

Dos veces 0-2

El 0-2, por el contrario, únicamente se ha producido dos veces, una de ellas con el Básquet Coruña como protagonista. Inauguró el curso de su histórico ascenso a la ACB venciendo por 77-81 al Real Betis. El otro descendido, el Fuenlabrada, cayó por 73-78 contra el Cantabria. El equipo verdiblanco y el del sur del Madrid fueron los finalistas de los últimos playoffs.

La otra ocasión data de la temporada 1999-00, cuando el Inca balear sorprendió (69-67) al Granada y el Badajoz hizo lo propio con el Murcia (75-60). Fue en la segunda participación del Básquet Coruña en la llamada en aquella época Liga LEB. Abrió perdiendo por 69-75 ante Los Barrios en la Polideportiva de Riazor.

El mismo resultado que en las otras tres campañas antes de vender la plaza al Zaragoza. En la 1998-99, la del debut en la categoría, revolcón histórico (47-96) a manos del Breogán. En la 2000-01, 89-73 en la cancha del Granada. En la siguiente, 57-80 en la Poli ante el Lucentum Alicante, que se había marchado de la ACB de la mano con el Ourense, que debutó venciendo por 87-76 al Rosalía compostelano.

Ligeramente negativo

El balance del Básquet Coruña en la primera jornada de las 17 (contando la recién iniciada) temporadas que ha estado en la segunda división es de ocho victorias y nueve derrotas. La lograda el domingo ante el Gipuzkoa es la tercera seguida del conjunto naranja, tras la reseñada ante el Betis y la de la campaña 22-23 en la cancha del Iraurgi (72-87).

Su triunfo más holgado en la fecha inaugural data del ejercicio 2020-21 (el de las dos fases y playoffs al mejor de tres partidos), un contundente 50-78 ante el Tizona burgalés. Partido que no se jugó en primer lugar, sino después del de la segunda jornada, en el que el plantel entrenado por Sergio García –actual técnico del Gipuzkoa– había cedido por 67-70 ante el Real Valladolid.

Volviendo al cómputo general de la puesta en acción de los descendidos de la ACB, la temporada 2005-06 deparó el único duelo entre ambos, en el que el Tenerife se impuso por 74-80 al Lleida Bàsquet, precursor del actual Força Lleida.

En la campaña precedente, una incógnita oficial: los archivos de la Federación Española de Baloncesto (FEB) no recogen el resultado del partido entre Los Barrios y el descendido Fuenlabrada. El Murcia, su compañero en la bajada de categoría, arrancó el curso batiendo (81-78) al León.

Como curiosidad –no se puede tomar de otra manera–, desde que el Leyma reingresó en la categoría, en la 2012-13, cinco de los descendidos regresaron a la ACB por la vía rápida. Cuatro de ellos ganaron el primer partido del curso.

El único que no lo logró fue el Real Betis de la 2018-19. Y ascendió de manera directa. Con la segunda mejor marca (30-4) de la historia de la competición regular, superada hace menos de cinco meses por el San Pablo Burgos (32-2).

Eso mismo, una mera curiosidad.