El 1x1 de la victoria del Leyma Coruña ante el Gipuzkoa

Thiam, Díaz y Cremo celebran una canasta en el San Sebastián ArenaBC

El Leyma Básquet Coruña completó una sólida actuación en el San Sebastián Arena, escenario de su regreso a Primera FEB tras una sola temporada en la ACB. Estas son las puntuaciones de los jugadores de Carles Marco.

DÍDAC CUEVAS (5)

Al igual que en el inicio de la pretemporada el base catalán estuvo reñido con el aro (0 de 6 en tiros de campo), aunque dio tres asistencias y bajó cuatro rebotes.

YOANKI MENCÍA (9)

El cubano fue el principal cimiento de la primera construcción de Carles Marco. Estuvo en todo y en todas: anotó (trece), reboteó (siete) y recuperó balones (cuatro).

PAUL JORGENSEN (7)

Menos lanzado de lo habitual hacia el aro rival, pero anotando sus pocas canastas en momentos oportunos. La última abrió el parcial de 0-5 que puso el candado al duelo.

JOE CREMO (5)

El neoyorquino se jugó varios tiros precipitados, casi todos en la pintura tras llevar a su par al poste bajo, de ahí el feo 2 de 7 en lanzamientos de campo. Además tuvo problemas de faltas.

GUILLEM JOU (6)

Apenas miró a la canasta (falló el único tiro que hizo, un triple) y centró sus esfuerzos en defensa, donde consiguió dejar casi a cero al peligroso Hanzlik.

MACACHI BRAZ (5)

El que menos estuvo en pista. Jugó 6:55, tiempo en el que falló un tiro cerca del aro, capturó un rebote y colocó un tapón.

CAIO PACHECO (8)

El Leyma jugó mejor y con más ritmo bajo su batuta y la mayor parte de sus canastas llegaron en momentos de atasco ofensivo del equipo.

DANILO BRNOVIC (9)

El ‘asesino silencioso’ no lo fue tanto esta vez. Silencioso. En su primera rotación propició el primer arreón naranja y en la última le aplicó el descabello al partido. Tres rebotes y dos asistencias abrillantan un poco más su gran actuación.

ILIMANE DIOP (6)

Muy despistado en defensa durante los tres primeros cuartos, maquilló bastante su hoja de servicios en los minutos finales. Debe ser más duro y contundente en toda la pista.

ABDOU THIAM (6)

Los problemas con las faltas limitaron su presencia en pista. A cuatro rebotes y un tapón añadió una canasta tras rechace ofensivo que alfombró el camino de la victoria.

JACOBO DÍAZ (8)

Excelente puntería la del madrileño en el San Sebastián Arena: 5 de 6 en tiros de campo (2 de 3 en triples). Aunque no reboteó como suele, en defensa estuvo a gran nivel.