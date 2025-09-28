PREVIA | Gipuzkoa-Leyma, vidas cruzadas y retorcidas

Cuevas se perfila como el base titular en San SebastiánPatricia G. Fraga

El Leyma Coruña inicia este domingo (17.00 horas, LaLiga +) su nuevo proyecto en San Sebastián, donde murió abruptamente el previo al que llevó al equipo a la ACB. El rival, un Gipuzkoa que estrena técnico, Sergio García, el mismo que rozó la final de los playoffs 2021-22, antes de dar paso al ciclo triunfal de Diego Epifanio, quien previamente a ascender se la pegó en unos playoffs, los siguientes, contra... el conjunto donostiarra. Vidas cruzadas.

De aquel 3-1 en cuartos de final del curso 2022-23, en una serie donde el Básquet Coruña desperdició la ventaja de campo (perdió los dos primeros partidos en Riazor) sobreviven el equipo donostiarra dos jugadores, el base Aitor Zubizarreta y el escolta Mikel Motos. Huelga decir no queda ninguno en el bando naranja.

Ambos equipos llegan a la cita inaugural tras pretemporadas asimétricas. El conjunto local ha jugado solo cuatro partidos, uno de ellos, contra el Baskonia, a puerta cerrada y sin marcador ni estadísticas, mientras que el Leyma ha disputado tres más. Los de García ganaron los tres ‘oficiales’, ante el Flamengo brasileño, el Iraurgi de Segunda FEB y el Alega Cantabria. En este último destacó una de sus nueve caras nuevas, el explosivo escolta Lance Terry, llegado directamente de una universidad otrora de postín, Georgia Tech.

Poco más se sabe del verano del Gipuzkoa, un club que se ha apuntado a la nueva moda de (pre)temporada de no ofrecer datos, o muy escasos, de lo que pasa en sus salidas a pista. Ni un solo planillo de estadísticas.

Sí se supo, a principios de la segunda semana de agosto, la grave lesión, rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, del escolta danés Mads Bonde Stürup –uno de los cinco que había renovado contrato– mientras estaba con su selección. Por ello el club donostiarra se vio obligado a contratar a un sustituto, Tyler McGhie, otro que debuta como profesional, este tras formarse en tres universidades, la última de ellas, UC San Diego, de la División I de la NCAA.

Entre los fichajes están también el georgiano Giorgi Korsantia, un poderoso ala-pívot que disputó el reciente Eurobasket, en el que su selección fue una de las revelaciones, amén del verdugo de España; Ignacio Rosa, otrora gran promesa del basket español pero que, ya con 26 años, no ha acabado de explotar; Nacho Arroyo (o Varela), un base de calidad contrastada, y Tanor Ngom, procedente del descendido Amics Castelló.

El senegalés es una de las piezas a vigilar, especialmente por los interiores del Básquet Coruña. Eso en el caso de que pueda jugar, ya que el pívot de 2,18 metros arrastra problemas físicos desde el inicio de la fase de preparación y todavía no ha debutado con la blanquiazul.

Este sábado encara la primera prueba (real) del algodón. La hora de comprobar si realmente las primeras partes flojas/mejorables y la segundas demoledoras es una filosofía o una simple casualidad múltiple de pretemporada.

Mejor a domicilio

El Gipuzkoa y el Básquet Coruña se han visto las caras, siempre en la segunda categoría nacional, catorce veces. Seis en la mencionada campaña 2022-23. Media docena de duelos que dejaron una muy peculiar circunstancia: el equipo que actuaba como local no ganó hasta el último. Lo hizo el GBC, por 82-77, mandando así de vacaciones a Epi y compañía.

En la 2023-24, más de lo mismo: triunfos visitantes en el San Sebastián Arena y el Palacio de los Deportes de Riazor. Es decir, de los ocho último duelos, solo en uno se impuso el local. Vidas cruzadas y retorcidas. El marcador global es de 8-6 para el equipo vasco.

Marco tiene la duda de algunos jugadores, de los cuales no se ha facilitado la identidad, que padecieron problemas físicos durante la semana. Además de Ngom, García tiene las bajas casi seguras del exnaranja Gaizka Maiza y de Rosa, estos dos últimos también inéditos en partidos de pretemporada.

Así pues, el Gipuzkoa podría afrontar el debut liguero con solo nueve fichas profesionales en acta. Una (teórica) ventaja que el Básquet Coruña no debería desaprovechar. Como la –no tangible– que otorga el jugar fuera de casa cuando se ven las caras estos dos equipos.