El Leyma Coruña vence y convence en San Sebastián (63-79)

Paul Jorgensen penetra a canasta en el partido en la pista del GipuzkoaFernando Fernández

El Leyma Básquet Coruña inicia el curso con una sólida y convincente victoria (63-79) en la pista del Gipuzkoa, donde el conjunto naranja estuvo por delante durante prácticamente los 40 minutos. El 2-2 fue la única vez que los locales se pusieron a la altura de los visitantes.

Mencía, después de tres rebotes ofensivos seguidos de los Carles Marco en la primera posesión del encuentro, anotó la primera canasta de este Leyma nuevo del trinque. Un Leyma que en su segundo ataque también sumó gracias a una captura en el aro rival, esta de Jou, previa a un triple de Jorgensen.

El talentoso Terry tiró del equipo vasco en estos compases iniciales, pero tuvo que enfilar pronto el camino del banquillo con dos faltas. Sin los puntos del combo guard estadounidense, el Gipuzkoa sufrió. Y un poco más con la primera irrupción en cancha de Brnovic. En un visto y no visto el montenegrino firmó cinco puntos (triple y penetración con parada) y una asistencia que Jacobo Díaz transformó en el 10-18.

En ese momento había aparecido ya en pista el otro soporte del conjunto anfitrión, el potente Korsantia. Aunque no pudo evitar que el Leyma pegase otro tirón con cuatro tantos consecutivos de Cremo (10-22). Completó la faena del primer acto el siempre hiperactivo Mencía, con una suspensión y un libre pasado por el aro (14-25). El cubano robó tres balones en estos primeros diez minutos.

Los segundos arrancaron también con canasta naranja. De Diop, tras saque rápido Pacheco, que le robó a Zubizarreta el balón que el base vasco le había quitado tres segundos antes. Sin embargo, esa bandeja del internacional español sería la única fuente de alimentación del Leyma en algo más de tres minutos.

Tiempo en el que emergió Korsantia, con un 2+1, y Terry volvió para hacer lo que mejor sabe, anotar. El parcial de 7-0 obligó a Carles Marco a pedir su primer tiempo muerto del partido. A la salida del minuto de instrucciones, triples consecutivos, y sin respuesta local, de Jacobo Díaz y Cremo. El neoyorquino redondeó un parcial de 2-8 para poner al Básquet Coruña cerca su máxima renta (23-35).

Y reapareció Korsantia. El MVP de la última liga georgiana e internacional con su país en el reciente Eurobasket, abusó en el poste bajo de un Diop bastante despistado. Terry, cómo no, le echó una mano para poner al GBC a dos canastas (29-35).

Turno para Pacheco. El campeón de América, con un precioso fadeaway y dos tiros sin barrera, devolvió al marcador del San Sebastián Arena los dos dígitos de margen (29-39). Una absurda falta de Diop, a los pocos segundos de posesión y a casi ocho metros del aro, regaló a Zubizarreta los dos libres con que hizo el 31-39.

Espesura beneficiosa

La segunda mitad arrancó con Mencía tratando de poner freno a Korsantia. Y sobrado para seguir haciendo daño al otro del campo. Suyos fueron los único cuatro puntos que anotó el Leyma los espesos, por parte de ambos bandos, primeros cuatro minutos y medio.

Una espesura que no resultó mal negocio para los de Carles Marco: menos tiempo por delante, la misma renta y marcador sin demasiada puntuación.

Pacheco, con un triple, rompió la frialdad ofensiva (39-49), con el Leyma jugando small ball: Mencía (1,98) y Brnovic (2,03) como jugadores más altos en pista. El cubano ejerció de '5' e intentó anticiparse en defensa a Nicolau (2,08). Y el alicantino le metió dos seguidas en el poste bajo. McGhie se sumó al resurgir vasco con sus cuatro primeros (y a la postre únicos) puntos (45-51).

Jacobo Díaz frenó la euforia local con una canasta bajo el aro a pase de Cuevas. Y poco después repitió, esta vez desde el arco. Mientras el balón lanzado por el madrileño viajaba hacia la red, Diop recibió una falta. Y convirtió la poesión en cinco puntos que bajaron el telón del tercer acto con una consistente red de seguridad (47-58).

Mencía, con una canasta y una asistencia (tras robar su cuarto balón) a Jacobo Díaz, obligó a Sergio García a parar el partido (49-62). A la salida del tiempo muerto el Gipuzkoa anotó, por medio del exnaranja Maiza, su primer triple del choque. Después de casi 33 minutos y 18 intentos.

El Leyma ni se inmutó. Y empezó a ponerle el candado al partido de la misma forma que lo abrió. Thiam y Brnovic anotaron a raíz de sendos rebotes ofensivos y el montenegrino estableció con una suspensión una nueva renta máxima (54-68).

El último estertor gipuzcoano fue un parcial de 5-0, atajado con un tiempo muerto de Carles Marco y un posterior 0-5 de vuelta, cerrado con un triple del brillante Brnovic.

No hubo tiempo para mucho más que para constatar la superioridad del Básquet Coruña y el inicio (in)mejorable del nuevo proyecto. Marco dice que la mejor versión del equipo aún tardará. Por supuesto. Porque todo es nuevo. Por eso este triunfo tiene un valor añadido.