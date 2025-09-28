Carles Marco, exigente a pesar de la victoria: "Podemos hacerlo mucho mejor"

Carles Marco da instrucciones a sus jugadores durante el partido ante Gipuzkoa| Fernando Fernandez

Primera victoria del Básquet Coruña en su regreso a Primera FEB. Los naranjas se impusieron a Gipuzkoa Basket por 63-79 en un partido que tuvo a Yoanki Mencía y Danilo Brnovic como principales protagonistas del equipo.

Al finalizar el partido, el técnico del Leyma, Carles Marco, atendió a los medios de comunicación para dar una valoración del partido de su equipo en la que fue bastante crítico con la parcela ofensiva: "No estamos tan contentos de cómo hemos jugado en ataque. Creo que hay muchos mecanismos que aún no nos funcionan, no hemos corrido bien, no nos hemos pasado bien la pelota... Podemos hacerlo mucho mejor, pero está bien ir ganando para seguir mejorando", afirmó.

"No hemos estado bien nosotros atacando. Ellos habían hecho un buen trabajo, pero no hemos corrido como deberíamos. Nos han parado un poco con esa defensa de cambios en algunos momentos. Nos ha costado atacar", añadió.

El Leyma Coruña vence y convence en San Sebastián (63-79) Más información

Sí acabó contento con el trabajo de su equipo en defensa, parcela del campo en la que dejó a Gipuzkoa en 63 puntos y un acierto en 22 intentos desde la línea de tres puntos: "Creo que hemos salido bien, que hemos más o menos hecho el plan de partido, sobre todo a nivel defensivo. Por lo que habíamos visto a GBC, hacían muchos puntos fáciles en contraataque, tirando de tres con muy buenos tiradores... Eso lo hemos parado desde ir al rebote y que no han tirado fácil al principio y lo hemos podido mantener durante el partido. No es normal el 1/22 (en triples) que ha hecho GBC, pero en parte ha sido porque al principio nosotros hemos estado bien parando estas situaciones y después defendiendo en muchos momentos muy bien".

"Hemos estado muy concienciados y muy concentrados en hacer lo que habíamos hablado: que no haya tiros en contraataque de McGhie y Terry, intentar parar estas situaciones y que los tiradores no se sintieran cómodos. Eso sí creo que lo hemos hecho bien y es una de las claves por las que hemos ganado el partido", añadía Marco sobre la actuación defensivo. El técnico del Leyma también quiso desear "mucha suerte" a su primer rival de la temporada.

Sergio García

Su homólogo del Gipuzkoa, el exnaranja Sergio García, declaró que “a veces, por la motivación del primer partido en casa, se suelen dar situaciones..., a veces pasan cosas que han pasado; somos un equipo bueno en el tiro de tres puntos y hoy hemos hecho un 1 de 22. Esto nos ha lastrado mucho en nuestro juego”.

El donostiarra agregó que también “tenemos que mejorar otra cosa: en algún momento hemos mirado abajo, al suelo. La falta de acierto nos ha hecho desanimarnos, y eso no puede pasar, porque contra un equipo como el Leyma inmediatamente es un 5-0 o un 6-0 [en contra]”.

García matizó que “ha sido un primer día, desde nuestros americanos rookies, que hoy les ha tocado hacer el peor partido que han hecho desde que están con nosotros”