Carles Marco: "Tenemos que jugar los 40 minutos al máximo"
El técnico del Leyma Coruña ofreció su primera rueda de prensa previa a un partido liguero
Carles Marco ofreció la primera rueda de prensa previa a un partido liguero, el que este domingo (17.00 horas) enfrenta al Leyma Básquet Coruña con el Gipuzkoa en el San Sebastián Arena, donde el técnico del conjunto naranja espera "que no se note la diferencia" con hacerlo en el Coliseum. El badalonés insistió en las "ganas de empezar", aunque subrayó que a su equipo aún le queda para "llegar a nuestro máximo nivel".
A la pregunta de cómo están sus jugadores, Marco respondió que "los veo con ganas de empezar. Es cierto que a los entrenadores siempre nos gusta tener algún día más [de preparación], pero igualmente estamos con ganas de empezar y muy ilusionados de no jugar más amistosos y jugar ya partidos oficiales".
El badalonés admitió que "supongo que tendremos que ir viendo cómo funcionamos, los mecanismos que hemos ido adquiriendo. Estamos contentos de la pretemporada que hemos hecho, porque esta es la sexta semana y hemos tenido pocos percances, entre comillas. Es cierto que Caio [Pacheco] y Macachi [Braz] solo han estado dos de las seis semanas y que con todos los jugadores nuevos cuesta un poco más; nos gustaría haber tenido más tiempo, pero es lo que hay y creo que estamos en condiciones de poder competir. A ver a qué nivel estamos y qué necesitamos, pero seguro que tenemos que ir mejorando y que faltan semanas para estar a nuestro máximo nivel".
Marco indicó que "no hemos tenido percances en toda la pretemporada, excepto esta semana, que sí que ha habido jugadores que están tocados. Pero esperemos que se recuperen y que empiecen a trabajar. Quedan dos entrenamientos por delante y esperamos estar todos en perfectas condiciones para jugar".
"Nos ha gustado lo que hemos visto", dijo en referencia al Gipuzkoa. "Es cierto que no ha tenido al equipo al completo, pero sus mecanismos, su manera de jugar nos han gustado. Han jugado con jugadores pequeños, que pueden condicionarnos en algún momento, ya que juegan rápido, tiran de tres... Tenemos que intentar hacer el mejor partido posible, intentar imponer nuestro ritmo, minimizar las cosas que tienen para poder competir y ganar".
Respecto al hecho de la teórica dificultad añadida de empezar la temporada a domicilio, el preparador del Leyma matizó que "ya hemos jugado en pretemporada cuatro partidos fuera del Coliseum para poder competir en diferentes escenarios. El calendario es el que es; toca lo que toca, y nos ha tocado un rival difícil para empezar, en un sitio bonito para jugar, y esperamos que no se note mucho [jugar a domicilio], porque delante de nuestra afición jugamos diferente. Tenemos que intentar centrarnos en lo que nos toca a nosotros, que es jugar los cuarenta minutos al máximo, sea donde sea, y en ver qué hace el rival para poder sacar una victoria".
El Básquet Coruña de Carles Marco se caracteriza, entre otras cosas, por las rotaciones cortas, una filosofía que ha dado buenos frutos. "La idea es que todo lo que estamos construyendo en pretemporada hay que llevarlo a cabo durante el año. Intentaremos ponerla en práctica desde la primera jornada. Ser un equipo agresivo; defensivamente, cerrar bien el rebote, poder correr, tener segundas opciones... No pararnos, no jugar en veinticuatro segundos si podemos jugar en cinco", indicó el técnico a la pregunta de si piensa mantener toda la temporada el modus operandi exhibido en los siete partidos de la fase de preparación para la Primera FEB 2025-26.
El catalán aseguró que la receta para mentalizar a los suyos para mantener la intensidad todo el partido es "ser un poco pesados desde el primer día (risas). Y luego intentar hacerles ver que si se esfuerzan al máximo los minutos que están en pista, volverán a salir. Tenemos un equipo en el que todos pueden participar, y hacerlo durante bastantes minutos. Y para ser un equipo, tenemos que ir todos en la misma dirección y trabajar todos para el equipo. Estamos haciendo hincapié en que es la manera de hacer el mejor equipo posible".
Dídac Cuevas y Guillem Jou fueron designados hace unos días como capitanes de la plantilla. "No era fácil", reconoció Marco, "porque no teníamos un jugador que estuviera en años anteriores, pero a la vez fue fácil porque ellos han estado aquí toda la pretemporada y creo que han sido una voz importante en el vestuario. A la hora de elegirlos fue una entente cordiale entre el staff y los jugadores. Han sido capitanes en otros equipos y ya saben qué hacer. Creo que es una buena elección", sentenció Carles Marco.