Primera FEB: una liga renovada al 70%

Renovarse o ¿morir? Primera FEB, una competición en constante cambio –en varios sentidos– está a punto de dar el pistoletazo de salida a la temporada 2025-26 con una profunda renovación general.

Renovación, vocablo polisémico que, en el mundo del deporte, puede significar continuidad (jugadores que renuevan contrato, por ejemplo) o lo contrario. En este caso se refiere al segundo supuesto.

Entre los 17 equipos que competirán por dos billetes de acceso a la ACB –y por evitar las dos plazas (una menos que el curso pasado) que conducen a la Segunda FEB– hay un total de 133 nuevos en nómina, lo que arroja una media de 7,8 por plantilla.

El porcentaje de caras nuevas es, tomando como referencia el plantel más o menos estándar de 12 elementos, de aproximadamente el 66%. Este porcentaje sube hasta cerca del 70% en la media, a día de hoy, de 10,1 jugadores por roster.

Sesenta y seis debutantes

De esas 133 novedades, 66 harán su debut en la segunda categoría del baloncesto español. Una media de 3,8 por equipo. El Leyma Básquet Coruña está por debajo del porcentaje general, ya que solo se estrenan en Primera FEB tres jugadores; Yoanki Mencía, Macachi Braz y Danilo Brnovic. De ellos, solo el internacional angoleño no había militado nunca en un equipo español.

El conjunto naranja también rompe, en este caso por arriba, la media de caras nuevas. Ninguno de sus once jugadores, y el entrenador, estuvieron en nómina la temporada pasada.

El Básquet Coruña no está solo en el apartado de la renovación absoluta. Le acompaña el Fuenlabrada, en su caso por un motivo muy diferente: problemas financieros. La historia reciente del equipo del sur de Madrid es para tirarse de los pelos: disputó la final de los pasados playoffs en la que perdió contra el Real Betis, que no pudo salir en ACB, también por un problema de dinero, y tampoco en Primera FEB.

Después de aquel duelo maldito, el 'Fuenla' cuenta, a 48 horas del arranque de la competición liguera, con solo nueve fichas profesionales. Las tres últimas las cubrió rebasada ya la primera semana de septiembre. Descansa en la jornada inaugural, con lo cual tiene una semana extra para intentar redondear el plantel.

Cuatro equipos presentan nueve jugadores nuevos en la docena que integran el grupo: Estudiantes, Cartagena, Club Ourense Baloncesto y Alega Cantabria. El colegial cuenta con el menor número de debutantes de este grupo, tres (Omar Silverio, Amida Brimah y Sasu Salin).

El conjunto murciano tiene media docena de rookies, uno menos que el gallego, que a su vez presenta uno más que el montañés, que ha aumentado su cuota con el fichaje temporal de Daryl Addae-Wusu por una lesión de Christian Lutete.

El Palencia encabeza dos listas, la de menos jugadores nuevos en plantilla y la de menos debutantes en la competición. Natxo Lezkano –el curso pasado a caballo entre el Andorra y el Estudiantes– dispone de siete de los elementos que metieron al equipo en la Final Four de los playoffs de ascenso. Entre los cinco rostros nuevos hay un único debutante en la categoría, el pívot kosovar Mladen Armus.

El Obradoiro cuenta también con un único novato, el ala-pívot sueco Denzel Andersson (con experiencia en la ACB), entre los ocho nuevos en el plantel de doce hombres que gobierna Diego Epifanio.

Los tres ascendidos han optado por la primera de las acepciones mencionadas en el segundo párrafo. El Melilla, Decano de esta competición (solo faltó, desde la campaña inaugural 1996-97, la pasada), mantiene vínculo contractual con la mitad de su plantilla de doce jugadores. El escolta estadounidense Mustapha Heron y el pívot francés Ludgy Debaut, son los únicos que debutan en Primera FEB (y en España).

Filosofías gemelas

Los dos equipos mallorquines comparten isla y modus operandi en la confección del plantel. Y casi número de rookies. El Palmer –único debutante en la categoría– cuenta con cinco de los jugadores que lograron el ascenso como campeones de la fase regular: Dos de ellos, Joan Feliu y Alessandro Scariolo (hijo del nuevo técnico italiano del Real Madrid y de la leyenda española Blanca Ares), se estrenan en Primera FEB, al igual que cuatro de sus nuevos compañeros.

El Palma, que regresa dos temporadas después, también ha renovado a cinco jugadores y fichado a siete, de los cuales solo el alero exnaranja Osvaldas Matulionis y el pívot estadounidense LaRon Smith (12 partidos con el Ourense en 2022), con experiencia en la segunda categoría.

Siete de los 12 héroes del ascenso siguen en la categoría Más de la mitad de histórica plantilla 2023-24 del Básquet Coruña, la que logró el ascenso a la ACB, está en la Primera FEB 2025-26.



Faltan tres que se han reenganchado a la máxima categoría, Aleix Font (Bilbao Basket), Atoumane Diop (Força Lleida) y Beqa Burjanadze (Granada), y dos sin equipo, Alex Hernández (convaleciente de una operación de muñeca) y Pablo Hernández (ha reforzado al Breogán y Palencia en pretemporada).



El Obradoiro cuenta con cuatro (Yunio Barrueta, Goran Huskic, Alex Galán, Olle Lundqvist) más uno (Diego Epifanio), y con uno el Palencia (Ingus Jakovics), el Alicante (Sebastian Aris) y el Ourense (Sean McDonnell).



Los únicos que continúan de naranja son el resto de integrantes del staff técnico de aquel inolvidable curso.

