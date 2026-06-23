DXT Campeón y El Ideal Gallego amenizan la espera de San Juan con el lanzamiento de pelotas de playa

La mañana de este martes ha destacado por la numerosa presencia de jóvenes en las playas de Riazor y Orzán. La mayoría de ellos estuvieron allí toda la madrugada para poder guardar las parcelas de cara a la noche de San Juan. DXT Campeón y El Ideal Gallego han amenizado la espera de tantos adolescentes con el lanzamiento de pelotas de playa. La respuesta no tardó en llegar. Fueron muchos los que se acercaron a recogerlas para, acto seguido, jugar con ellas para que el tiempo se pasase más rápido.