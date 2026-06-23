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Vídeo pelotas de playa por San Juan
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DXT Campeón y El Ideal Gallego amenizan la espera de San Juan con el lanzamiento de pelotas de playa

Los jóvenes que pasaron la noche en las playas de Riazor y Orzán no dudaron en acercarse para recoger el que se convirtió en un pasatiempo

Redacción
23/06/2026 14:47

La mañana de este martes ha destacado por la numerosa presencia de jóvenes en las playas de Riazor y Orzán. La mayoría de ellos estuvieron allí toda la madrugada para poder guardar las parcelas de cara a la noche de San Juan. DXT Campeón y El Ideal Gallego han amenizado la espera de tantos adolescentes con el lanzamiento de pelotas de playa. La respuesta no tardó en llegar. Fueron muchos los que se acercaron a recogerlas para, acto seguido, jugar con ellas para que el tiempo se pasase más rápido.

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