Así fue la primera jornada del Foro Martín Ferrand con Alfredo Relaño

Con motivo de su 30 aniversario, DXT Campeón celebró este miércoles la primera jornada del Foro Martín Ferrand. El protagonista fue Alfredo Relaño, periodista con una dilatada experiencia en medios de comunicación, que explicó cómo ha evolucionado la forma de contar el deporte en una charla que recibió el título de 'La revolución televisiva'.

Alfredo Relaño: “Puse en la tele lo que yo quería ver desde fuera” Más información

Junto a Rubén Ventureira, director del Grupo Editorial El Ideal Gallego, y Juan Luis Cudeiro, director de DXT Campeón, Relaño recordó los inicios de un programa icónico del periodismo como El Día Después y los primeros pasos del cambio hacia la cobertura de las retransmisiones como las conocemos hoy en día.