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Unos de Nuevo | Cimientos para Primera División
Lucía Dávila, Bea Arrizado, Xurxo Gómez y Jorge Lema repasan las novedades del mercado de fichajes del Deportivo y señalan sus imprescindibles para el proyecto de Primera
El Deportivo sigue de vacaciones, pero empiezan a darse los primeros movimientos con renovaciones importantes. Lucía Dávila, Bea Arrizado, Xurxo Gómez y Jorge Lema repasan la última hora del mercado blanquiazul y señalan a sus jugadores imprescindibles para el proyecto de Primera División.