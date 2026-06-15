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Unos de Nuevo #31
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Unos de Nuevo | Cimientos para Primera División

Lucía Dávila, Bea Arrizado, Xurxo Gómez y Jorge Lema repasan las novedades del mercado de fichajes del Deportivo y señalan sus imprescindibles para el proyecto de Primera

Esther Durán
15/06/2026 14:19

El Deportivo sigue de vacaciones, pero empiezan a darse los primeros movimientos con renovaciones importantes. Lucía Dávila, Bea Arrizado, Xurxo Gómez y Jorge Lema repasan la última hora del mercado blanquiazul y señalan a sus jugadores imprescindibles para el proyecto de Primera División.

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