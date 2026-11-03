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Careta 532
Podcast

Orden y Talento #53 | Así vimos el Deportivo 2-1 Osasuna

Lucía Dávila, Bea Arrizado, Xurxo Gómez y Jorge Lema analizan la victoria del conjunto blanquiazul en Riazor

Esther Durán
03/11/2026 17:01

El Dépor volvió a ganar seis jornadas después. Y lo hizo después de remontar el tanto inicial de Ante Budimir, que adelantó a Osasuna en la primera mitad a pesar de que el equipo blanquiazul estaba siendo superior. Mario Soriano aprovechó una falta al borde del área para poner el 1-1 y Bil Nsongo, en el minuto 87, desató la locura en Riazor al enviar al fondo de la red un balón que Sergio Herrera dejó muerto en el área pequeña.

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