Orden y Talento #53 | Así vimos el Deportivo 2-1 Osasuna

El Dépor volvió a ganar seis jornadas después. Y lo hizo después de remontar el tanto inicial de Ante Budimir, que adelantó a Osasuna en la primera mitad a pesar de que el equipo blanquiazul estaba siendo superior. Mario Soriano aprovechó una falta al borde del área para poner el 1-1 y Bil Nsongo, en el minuto 87, desató la locura en Riazor al enviar al fondo de la red un balón que Sergio Herrera dejó muerto en el área pequeña.