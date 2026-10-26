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Podcast

Orden y Talento #52 | Así vimos el Atlético de Madrid 1-0 Deportivo

Bea Arrizado, Xurxo Gómez y Jorge Lema analizan la derrota del conjunto blanquiazul en el Metropolitano

Esther Durán
26/10/2026 14:29

Ofreció el Deportivo una gran imagen en el Metropolitano. Y aun así, no fue capaz de salir con ningún punto de tierras madrileñas. Al Atleti le bastó con el tanto de Julián Álvarez para quedarse con la victoria y al conjunto blanquiazul no le quedó más remedio que agarrarse a sus buenas sensaciones para continuar con la cabeza alta en LaLiga. Aunque la realidad sea que acumula ya seis jornadas sin conocer el triunfo.

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