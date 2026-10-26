Orden y Talento #52 | Así vimos el Atlético de Madrid 1-0 Deportivo

Ofreció el Deportivo una gran imagen en el Metropolitano. Y aun así, no fue capaz de salir con ningún punto de tierras madrileñas. Al Atleti le bastó con el tanto de Julián Álvarez para quedarse con la victoria y al conjunto blanquiazul no le quedó más remedio que agarrarse a sus buenas sensaciones para continuar con la cabeza alta en LaLiga. Aunque la realidad sea que acumula ya seis jornadas sin conocer el triunfo.