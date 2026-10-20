¿Qué le falló al Dépor ante el Levante? 

Deportivo y Levante firmaron las tablas; en el marcador y también en el terreno de juego. El 1-1 fue el fiel reflejo de un partido en el que ambos equipos se anularon mutuamente. La presión asfixiante del conjunto granota se convirtió en el peor aliado de un Dépor sin herramientas para aprovechar los espacios. Y cuando tenía en su poder el botín más preciado, logrado a través de la capacidad de Ede para superar líneas con su conducción, el talento de Yeremay y el acierto de Bil, el Deportivo no supo salvaguardar los tres puntos.