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Careta 512
Podcast

Orden y Talento #51 | Así vimos el Dépor 1-1 Levante

Lucía Dávila, Xurxo Gómez y Jorge Lema analizan el empate del equipo blanquiazul en Riazor

Esther Durán
19/10/2026 14:29

El Deportivo no fue capaz de ganar al Levante y acumula ya cinco jornadas sin conocer la victoria. El conjunto coruñés se adelantó en el electrónico con el primer gol de Bil Nsongo en la máxima categoría, pero un error grotesco de Leo Román condenó a los blanquiazules al empate (1-1). En el episodio #51 de Orden y Talento, Lucía Dávila, Xurxo Gómez y Bea Arrizado repasan la actuación deportivista en Riazor.

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