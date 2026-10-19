Orden y Talento #51 | Así vimos el Dépor 1-1 Levante

El Deportivo no fue capaz de ganar al Levante y acumula ya cinco jornadas sin conocer la victoria. El conjunto coruñés se adelantó en el electrónico con el primer gol de Bil Nsongo en la máxima categoría, pero un error grotesco de Leo Román condenó a los blanquiazules al empate (1-1). En el episodio #51 de Orden y Talento, Lucía Dávila, Xurxo Gómez y Bea Arrizado repasan la actuación deportivista en Riazor.