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Podcast

Orden y Talento #49 | Respondemos a tus preguntas sobre el inicio de Liga

Bea Arrizado y Jorge Lema se enfrentan a varias cuestiones en una semana en la que el parón internacional llega a su fin

Esther Durán
05/10/2026 13:42

El Deportivo afronta la recta final del parón internacional y el regreso de la competición liguera ya está a la vuelta de la esquina, pues el conjunto blanquiazul juega el próximo domingo ante la Real Sociedad en Anoeta (16.15 horas). Por eso, antes de retomar LaLiga, desde Orden y Talento respondemos a vuestras preguntas.

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