Orden y Talento #49 | Respondemos a tus preguntas sobre el inicio de Liga

El Deportivo afronta la recta final del parón internacional y el regreso de la competición liguera ya está a la vuelta de la esquina, pues el conjunto blanquiazul juega el próximo domingo ante la Real Sociedad en Anoeta (16.15 horas). Por eso, antes de retomar LaLiga, desde Orden y Talento respondemos a vuestras preguntas.